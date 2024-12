Telegram a utilisé l’IA pour supprimer 15 millions de groupes en 2024

Pavel Durov veut montrer qu'il prend des mesures

L’arrestation de Pavel Durov en août 2024 a provoqué une onde de choc. Le fondateur de Telegram , qui reste en liberté sous caution de 5 millions d’euros, est toujours interdit de quitter la France, où il fait face à des accusations liées à la propagation de contenus illégaux sur sa plateforme, en particulier des réseaux de fraude, des contenus terroristes et des photos et vidéos pédopornographique.Depuis septembre, l’entreprise affirme avoir fait des progrès importants grâce à ses outils de modération basés sur l’IA. Telegram a lancé une nouvelle page dédiée à la modération pour informer le public de ses actions. Selon les chiffres publiés, plus de 707 000 groupes et canaux liés à la pédopornographie ont été bloqués en 2024,Concernant les contenus liés au terrorisme, la plateforme indique avoir supprimé 130 119 groupes et canaux cette année, en collaboration avec des organisations spécialisées comme Etidal, un centre saoudien de lutte contre l’extrémisme.En parallèle, la politique de confidentialité de Telegram a été mise à jour.Malgré ces mesures, le chemin reste long.Si Telegram montre sa volonté de mieux encadrer les abus, ces critiques récentes montrent que l’équilibre entre confidentialité et sécurité est toujours un défi majeur.