Grok, le chatbot d’IA d’Elon Musk, désormais gratuit pour tous sur X

Grok n'a pas de limite

Grok devient gratuit : un changement stratégique

Les ambitions derrière l’extension de Grok

Un modèle perfectible mais intéressant

Les utilisateurs de X peuvent donc désormais accéder gratuitement au chatbot Grok, auparavant réservé aux abonnés Premium. Cette ouverture permet d’utiliser l’assistant pour 10 interactions toutes les deux heures. Mais attention,Ceux qui souhaitent une utilisation plus large doivent s’abonner à X Premium, dont les prix commencent à 7 dollars par mois. Cette ouverture pourrait quand même attirer de nouveaux utilisateurs sur X et renforcer la concurrence face à d’autres chatbots gratuits comme ChatGPT, Claude ou Google Gemini.xAI, la société fondée par Elon Musk, cherche toujours à positionner Grok comme un acteur majeur sur le marché des IA conversationnelles. Avec un récent financement de 6 milliards de dollars,Parmi ses atouts, l’accès aux données de X et de Tesla, mais aussi un superordinateur situé à Memphis. Ce dernier, équipé de plus d’un million de processeurs graphiques, permet de renforcer les capacités de formation des modèles d’IA. La société envisage également de lancer une application indépendante pour Grok, comme ses concurrents majeurs.Malgré ses ambitions, Grok est toujours très critiqué pour ses limitations. Il peut fournir des informations très erronées,Son générateur d’images a aussi suscité pas mal de polémiques pour des créations inappropriées ou qui ne respectent pas les droits d’auteurs. Mais bon, sa nouvelle disponibilité gratuite, couplée à des fonctionnalités variées allant de l’aide à la recherche à l’assistance au codage, en fait quand même un outil attrayant. Cette stratégie pourrait encourager les utilisateurs à redécouvrir X, alors que la plateforme peine à retenir son public face à des alternatives comme Threads ou Bluesky.Si le chatbot de xAI bénéficie d’une large base d’utilisateurs potentiels grâce à X, son adoption à très grande échelle reste à confirmer.La qualité de ses fonctionnalités, son intégration avec X et ses futures évolutions détermineront son succès dans un marché qui commence franchement à être saturé. Vous utilisez quelle IA vous d’ailleurs ?