Sam Altman et Elon Musk ne passeront pas Noël ensemble cette année

Une collaboration qui a façonné OpenAI

Une bataille publique et judiciaire

Un autre temps

Un conflit qui dépasse le cadre personnel

Quand elle est fondée en 2015 par Elon Musk et Sam Altman, OpenAI avait pour ambition de développer une intelligence artificielle bénéfique pour l’humanité. Elon Musk a joué un rôle important dans les débuts de l’entreprise, en apportant un soutien financier massif mais aussi stratégique. Sauf que vous le savez, cette collaboration prometteuse n’a pas tardé à se fissurer., en particulier sur le contrôle et les orientations stratégiques. Nous vous le racontions ici , Altman affirme aujourd’hui que Musk souhaitait pourtant bien transformer OpenAI en une entité lucrative sous son contrôle, et même l’intégrer à Tesla, ce que l’équipe a refusé, car elle avait peur des conflits d’intérêts.en adoptant une structure hybride qui intègre une branche lucrative en 2019.Depuis son départ, Musk multiplie les critiques envers OpenAI, qualifiant ses modèles, comme ChatGPT, de « machine à propagande Woke »., toujours pour dénoncer sa transition vers un modèle lucratif et son partenariat avec Microsoft. Musk estime que cette évolution trahit la mission initiale d’OpenAI, qui se voulait ouverte et dédiée au bénéfice général.Altman, de son côté, se défend de ces accusations en rappelant ce que nous évoquons plus haut, à savoir queavant de quitter l’organisation. Il rappelle aussi que Musk a quitté OpenAI lorsqu’il n’a pas pu en obtenir le contrôle majoritaire.Dans une interview donnée au site « The Free Press », Altman a qualifié Musk d’« entrepreneur légendaire » mais aussi de « bully » aimant les confrontations. Il est difficile de traduire simplement « bully » en français, car le mot peut avoir plusieurs sens, entre « harceleur » ou « tyron », c’est surement un peu des deux., mais insiste sur le fait que les critiques incessantes de Musk ne détourneraient pas l’organisation de ses objectifs.La rivalité entre Musk et Altman montre des enjeux plus vastes pour l’avenir de l’IA dans le monde. Musk, avec son entreprise concurrente xAI, se positionne comme un acteur clé du secteur, surtout avec l’ouverture de son modèle Grok a plus d’utilisateurs , et. Mais à côté de ça, ses liens étroits avec l’administration Trump soulèvent des interrogations sur d’éventuelles répercussions politiques pour OpenAI et ses partenaires.Altman, lui, reste focalisé sur la mission d’OpenAI :. Il fait face aux attaques publiques et judiciaires, et affirme que la meilleure réponse d’OpenAI est de continuer à produire des avancées significatives, en particulier dans la recherche.Alors, vision stratégique incompatible ou simple clash d’égo ? Vous êtes plutôt