Aurora : X lance un nouveau générateur de photos hyper-réaliste

X a donc décidé de mettre à disposition pour certains utilisateurs, Aurora, un générateur d’images IA rattaché à son assistant Grok . Accessible en version bêta dans la section dédiée de l’application, Aurora doit permettre de générer des rendus plus réalistes que son prédécesseur.Quoi qu’il en soit, la technologie employée semble capable de produire des visuels impressionnants, en particulier des paysages et des portraits, en rivalisant avec des modèles comme DALL-E 3 d’OpenAI . Certains résultats présentent quand même des anomalies typiques, comme des mains mal proportionnées.L’une des caractéristiques d’Aurora est son approche très laxiste au niveau de la modération. Contrairement à d’autres outils, Aurora génère sans difficulté des images de personnalités publiques ou protégées par des droits d’auteur, comme Mickey Mouse ou des personnalités politiques.Pas génial. Il semblerait par contre que le générateur refuse toujours catégoriquement de produire des images à caractère sexuel. On note donc qu’il y a bien des filtres, mais qu’ils sont ciblés sur la nudité et la pornographie, pour le reste les vannes sont grandes ouvertes, et on risque de voir passer pas mal d’illustrations de fake news à base de deepfakes générées avec cet outil dans les semaines à venir.Aurora est développé par xAI, la start-up d’intelligence artificielle d’Elon Musk, mais les détails sur sa conception ne sons pas connus.Cette nouveauté arrive au moment où xAI vient de lever 6 milliards de dollars, ce qui pourrait accélérer le développement d’autres outils d’IA dans un avenir proche.L’arrivée de générateurs d’images très avancés comme Aurora pose clairement des défis éthiques et légaux.X risque de faire face à de nouvelles critiques, d’autant plus qu’on connait les penchants d’ Elon Musk pour dénoncer les régulations, et les qualifiant d’atteintes à la liberté d’expression.