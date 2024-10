IA : Grok sait désormais comprendre et décrire une image

Visuel généré par Grok, bien sûr

Une fonctionnalité expérimentale

Pour l'expérience, j'ai demandé à Grok de me décrire l'image qu'il avait lui même généré à ma demande, pas mal.

Un modèle avancé de génération et d’analyse d’images

Pas de doute, ça fonctionne

Une course à l’innovation pour attirer les abonnés

Une expérience réservée aux plus technophiles ?

Avec cette nouvelle option, un simple abonnement premium permet de demander à Grok d’expliquer le contenu d’une image, qu’il s’agisse de reconnaître des objets ou même, dans certains cas, d’en déchiffrer l’humour. Elon Musk a d’ailleurs indiqué que Grok peut interpréter des blagues présentes dans les images, mais il admet que l’outil en est encore à ses débuts.Depuis le lancement de Grok-2 en août dernier, les abonnés ont accès à un modèle de chatbot capable de générer des images avec le modèle FLUX.1 de Black Forest Labs. Aujourd’hui, en plus de la génération, l’IA de Musk ambitionne de comprendre le contenu visuel téléchargé par les utilisateurs.Dans une réponse à un utilisateur, Musk a laissé entendre que l’IA pourrait bientôt gérer les formats PDF, une fonctionnalité souvent appréciée des utilisateurs professionnels qui font appel à l’IA pour faciliter leurs tâches quotidiennes.X tente d’augmenter l’attractivité de ses offres payantes en multipliant les services réservés aux abonnés premium. En plus de Grok , un autre exemple est l’outilrécemment lancé, dont nous vous parlions ici, et qui permet aux abonnés Premium+ de suivre les tendances et discussions en temps réel.Même si l’analyse d’images par IA présente des avantages évidents, avouons que cette fonctionnalité reste de niche. Entre le coût d’un abonnement premium et la nécessité de maîtriser les usages avancés de l’IA, peu d’utilisateurs de X devraient y recourir dans l’immédiat.du moins pour ceux qui sont toujours à l’aise avec l’idée d’utiliser les outils proposés par un Elon Musk de plus en plus clivant Si oui, avez-vous déjà utilisé Grok ?