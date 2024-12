Panasonic relance le compact avec le Lumix ZS99 et rafraîchit son hybride avec le G97

Le Lumix ZS99 : des évolutions timides, mais pratiques

Le Lumix G97 : une mise à niveau du G95

Pas de révolution ici : le ZS99 conserve l’essentiel de son prédécesseur, avec un capteur MOS 20,3 mégapixels et un objectif Leica DC Vario-Elmar 24-720 mm (équivalent 35 mm).De quoi couvrir aussi bien les paysages que les gros plans sans trop se soucier des tremblements.L’écran tactile inclinable de 1,84 million de points devrait faciliter les cadrages difficiles et l’enregistrement de vidéos en selfie. Panasonic a aussi modernisé la connectique avec un port USB-C, remplaçant l’ancien micro-USB, pour un rechargement plus rapide (et aussi pour se mettre en conformité avec la réglementation en Europe).Pour finir, un boutondédié fait son apparition pour éviter de fouiller dans les menus.Hélas, pour intégrer ces nouveautés, Panasonic a fait l’impasse sur le viseur électronique, pourtant présent sur les modèles précédents.Mais on va dire que c’est dans l’air du temps.Côté vidéo, le ZS99 permet d’enregistrer en 4K à 30 images par seconde et offre des rafales photo en 4K PHOTO à 30 images par seconde.Le Lumix ZS99 sera disponible en février 2024 en noir ou argent, au prix de 499,99 dollars, nous n’avons pas encore d’informations sur le prix en euros.En parallèle, Panasonic annonce le Lumix G97, évolution du G95.Le capteur Live MOS 20,3 mégapixels et le processeur Venus Engine sont toujours de la partie, et la stabilisation Dual I.S. 2 sur 5 axes permet de compenser les mouvements.Contrairement au ZS99, il conserve lui son viseur OLED haute résolution. Ouf.Le G97 sera vendu uniquement en kit, au prix de 849,99 dollars. Là aussi on attend d’en savoir plus sur les prix en euros.En misant sur une version actualisée de son compact et un hybride amélioré, Panasonic cherche à répondre aux attentes d’un public bien précis.