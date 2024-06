Panasonic Lumix GH7 : ProRes RAW interne, AF à détection de phase, audio 32 bits flottant...

si

Un Lumix GH6 amélioré

• 5,7K Apple ProRes RAW

• 17:9 60/30/24p 4:2:0 10 bit

• C4K et 4K 60/50p 4:2:2 10 bit

• 4K 120p 10 bit

• FHD 240p 4:2:0 10 bit

Connectivité complète

• un port HDMI Type A 2.1

• un port USB-C 3.2 Gen 2

• une prise casque

• une prise micro 3,5 mm

• une prise télécommande

• une prise synchro flash

• Tethering USB

• CFexpress

• SD UHS-II

• Connexion SSD directe

ProRes RAW interne, AF, audio 32 bits

Les prix

Quelques prises en mains en français

Sans surprise cette fois,, avec sa forme compacte, son ventilateur interne, l'EVF OLED de 3,68 MP, ainsi que son écran 3" orientable de 1,84MP.Le capteur est de typesans filtre passe-bas et motorisé par le Venus Engine. Il offre une sensibilité de 100 à 12 800 ISO, un mode rafale 60 i/s avec suivi AE/AF ainsi qu'une double stabilisation (Dual I.S. 2) jusqu’à 7,5 stops., on retrouve également la même chose, à savoir :Au niveau du stockage, vous avez le choix entre :Enfin, pour la connexion sans-fil, ce sera duLes vraies nouveautés se trouvent dans les formats et notamment la(SSD ou CFExpress uniquement), une première pour un boitier à ce tarif -il fallait se limiter à du ProRes classique jusque là.(V-Log, LUT V-709), mais il faut évidemment se créer des profils spécifiques avant le tournage.L'autre annonce importante, c'esthérité du GH9. D'après les premiers tests, ce n'est toujours pas au niveau de Canon et de Sony, mais on s'en rapproche.Enfin,: cela permet d'avoir une meilleure dynamique sonore, et d'éviter la saturations de certains sons trop forts, captés pendant l'enregistrement. Pour en profiter, il faudra rajouter le module DMW-XLR2 (avec prises XLR) qui vendu séparément., d'autant que les fans de la marques pourront réutiliser leurs optiques à loisir, y compris deanamorphiques :