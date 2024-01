Des batteries Panasonic améliorées pour réduire le prix des Tesla ?

Des batteries Panasonic améliorées

Du silicium à la place du graphite ?

Titan Silicon

La firme japonaise Panasonic pourrait produire d'ici 2024 ou 2025 de nouvelles batteries utilisant des cellules 2170, que l'on retrouve -entre autres- dans les Tesla Model 3 et certains Model Y (le Cybertruck embarque quant à lui des batteries à bases de cellules 4680 ) offrant une meilleure densité énergétique. Selon les propos de Shoichiro Watanabe, CTO de Panasonic, recueillis par nos confrères de Bloomberg lors d'une récente interview,, tout en conservant une autonomie identique.Panasonic a annoncé en fin d'année dernière son intention de se fournir auprès de Sila, une entreprise basée en Californie et cofondée par un ancien de chez Tesla, afin(du silicium). Le changement ne nécessiterait pas de chambouler le processus de fabrication au sein des usines de production, et cette technologie, qui ne serait pas uniquement utilisée dans les véhicules électriques,Dans le même temps , et pour faire face à la demande grandissante,, dont celle De Soto au Texas, qui devait initialement se concentrer sur la production de cellules de type 4680, avant que la firme ne revoit ses plans et concentre ses efforts sur les cellules 2170 conçues pour les véhicules électriques..