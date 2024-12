Free veut en finir avec vos téléphones 2G

Adieu la 2G

La 2G, c’est bientôt fini

Les offres liées à la fin de la 2G sont applicables uniquement en boutique Free

Free vous pousse à bientôt changer de téléphone

Votre téléphone ne fonctionnera plus bientôt, il est temps de passer à la 4G.

C'est probablement ce type de mobile qu'il vous faudra prendre pour remplacer votre vieux téléphone 2G

Pourquoi cette extinction de la 2G est importante

Orange éteindra la 2G la même année, tandis que SFR et Bouygues suivent en 2026. La raison ? Le réseau est devenu inutile ou presque.Bref, la 2G a fait son temps, et il va falloir lui dire au-revoir.Pour éviter de laisser ses abonnés sans réseau, Free a commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs concernés. Le message est simple :Pour les convaincre en douceur, Free propose des modèles accessibles. Et pour ne pas plomber le budget, tout ça peut se payer en quatre fois sans frais. Mais il y a une petite condition : ces offres ne sont accessibles que dans les boutiques Free et uniquement pour les clients concernés.Peut-être une manière de pousser les clients à changer de forfait dans la foulée, avec des commerciaux très persuasifs en boutique, bien plus qu’un simple site Web…En arrêtant la 2G Free et les autres opérateurs libèrent des ressources pour améliorer la 4G et la 5G, des technologies bien plus adaptées aux usages actuels.D’ailleurs, pour les rares endroits où ne capte que de la 2G aujourd’hui, il n’était pas simple d’afficher la moindre page internet.Quoi qu’il en soit, si vous êtes encore équipé d’un téléphone 2G,