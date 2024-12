Free lance sa première box 5G avec Wi-Fi 7 et connexion illimitée

Visuel : Free

Une box 5G avec Wi-Fi 7

Tarifs, conditions et installation

Services inclus

Une box écoresponsable

Free a donc annoncé ce matin sa première box 5G , développée par Nokia. Conçue pour les foyers non éligibles à la fibre, elle permet d’accéder à Internet via les réseaux 4G et 5G. La box offre des débits théoriques allant jusqu’à 1,5 Gbit/s en téléchargement et 130 Mbit/s en envoi. Grâce à la norme Wi-Fi 7, elle peut connecter simultanément jusqu’à 100 appareils, elle doit permettre une utilisation fluide pour les utilisateurs les plus intensifs. Free insiste sur le fait que la performance de la box dépend de la couverture réseau. Les débits peuvent varier selon la localisation, le type de bâtiment ou le nombre d’utilisateurs connectés.On vous conseille effectivement de tester en amont le réseau Free chez vous avant de craquer, sait-on jamais (typiquement chez moi : zéro barre).L’offre est commercialisée à 29,99 € par mois pendant la première année, puis passe à 39,99 € par mois.Free prend en charge jusqu’à 50 € des frais de résiliation pour les abonnés venant d’un autre opérateur.L’installation est simplifiée : la box est livrée en deux à trois jours ouvrés et fonctionne dès son branchement.Aucun rendez-vous avec un technicien ni travaux ne sont nécessaires, contrairement à la fibre, ce qui facilite la prise en main.La box 5G de Free inclut l’application OQEE by Free, qui propose 230 chaînes TV, des services de replay, et 100 heures d’enregistrement.Fabriquée par Nokia , la box se veut de conception durable.Côté connectique, elle dispose de trois ports Ethernet et d’un port USB-C. Cette offre, qui cible principalement les foyers non fibrés, est une alternative intéressante sur le marché des box 5G.