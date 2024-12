Pour Free, SFR n'a pas inventé le rouge (oh oh oh !)

Le père Noël est rouge ! Point...

Ce n’est pas un hasard si les couleurs de Noël sont celles de SFR

ils devraient faire attention à leurs comptes aussi, il est de la même couleur

pas SFR qui croit avoir inventé le rouge

Débat historique

Dans sa publicité de Noël,On peut voir des enfants face à des Pères Noël vêtus de costumes noir, bleu et orange. mais seul celui en rouge est qualifié d'authentique.. Le but étant clairement de capitaliser sur son logo rouge pour renforcer son image de marque, tout en s’associant à l’esprit festif.Mais si on a beaucoup parlé de ce spot (côté visibilité c'est gagné), beaucoup d'internautes ont jugé le message prétentieux ou maladroit. Avec une part d'ironie pour certains :Fidèle à son style provocateur, le Community Manager de Free a réagi avec humour : ce n'est. Cette réponse fait allusion à l’histoire bien connue selon laquelle Coca-Cola a popularisé le Père Noël en rouge dans ses campagnes des années 1930.Si la couleur rouge du costume est souvent attribué à Coca-Cola, des illustrations de Saint-Nicolas revêtu du même vêtement existaient bien avant les campagnes de la marque.Pour les plus curieux, sachez que le personnage du Père Noël est inspiré de Saint Nicolas, évêque de Myre (l'actuelle Turquie) au IVᵉ siècle. Il est traditionnellement représenté avec une tenue d’évêque, souvent rouge ou pourpre, ce qui pourrait avoir influencé l’image moderne.Un peu plus tard, etn. Toutefois, il est indéniable que Coca-Cola a joué un rôle majeur dans l’ancrage de cette image dans la culture populaire.