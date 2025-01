C'est quoi ce truc L'Oréal dont il va nous parler sur Mac4ever celui-là encore ?

Mais qu'est ce que c'est...

Un diagnostic en cinq minutes

lab-on-a-chip

Une réponse à des attentes précises

Un déploiement progressif

Grâce à l’analyse de biomarqueurs cutanés,. Développé en partenariat avec la startup coréenne NanoEntek, Cell BioPrint repose sur une technologie dite. L’analyse se fait en trois étapes simples : une bande adhésive appliquée sur la joue, une solution tampon, puis l’insertion de l’échantillon dans une cartouche.Pendant que la machine analyse les données, un questionnaire rapide et des images de la peau viennent compléter le diagnostic., allant de l’efficacité potentielle du rétinol à la prédisposition aux taches pigmentaires. Et ouais.Selon une étude commandée par L’Oréal . Ce n’est pas vraiment surprenant quand on sait que la plupart des conseils sont basés sur des observations superficielles ou des tendances populaires (on sait que vous choisissez vos crèmes sur TikTok les gars). Avec Cell BioPrint, L’Oréal veut donc offrir une alternative plus fiable, basée sur des données scientifiques concrètes.L'outil ambitionne aussi d’anticiper les évolutions futures de la peau.. Guive Balooch, directeur de l’incubateur technologique de L’Oréal, explique que l’objectif est de passer d’une approche réactive à une démarche proactive, en fournissant des recommandations précises avant que les problèmes ne se manifestent. Je me permets quand même de pose une question, est-ce que cette machine ne va recommander que des produits L’Oréal ? Parce que si c’est le cas, c’est quand même très moyen.Ce fascinant Cell BioPrint sera testé en Asie fin 2025, avant d’être intégré aux marques de luxe du groupe comme Lancôme ou Yves Saint Laurent.. Reste à voir si cette innovation sera adoptée à grande échelle par les consommateurs, d’autant que son coût et ses conditions d’accès n’ont pas encore été communiqués.