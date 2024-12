Un tensiomètre sur l’Apple Watch en 2025 (et autres nouveautés) ?

Un tensiomètre sur l’Apple Watch (oui mais...)

L'enjeu de la surveillance de la tension

Enfin le journaliste évoque un changement de fournisseur. Ainsi MediaTek prendrait la place d'Intel pour le modem de ses prochaines Apple Watch cellulaires, ce qui leur permettrait de passer à la 5G et d'envoyer des messages par satellite. Pour le moment, il n'est pas question pour Apple de doter ses montres de son modem, qui devrait équiper en premier le nouvel iPhone SE 4.

En effet, Apple intensifierait ses efforts pour intégrer une fonctionnalité de surveillance de la tension artérielle -. D’après Mark Gurman, cette option -représente une étape supplémentaire dans les ambitions de santé connectée. Mais l’approche adoptée par Cupertino seraitEn effet, la fonctionnalité ne fournira, comme celles obtenues avec un tensiomètre traditionnel. Elle n’entend d’ailleurs pas se substituer à un appareil classique (ni même à un professionnel de santé). Elle se concentrerait donc sur, détectant si elle est en hausse et envoyant une alerte en cas d’hypertension possible.(toujours pas pour l'année prochaine ou la suivante), l'hypertension artérielle n'est pas sans importance. Elle peut causer des dommages importants (crises cardiaques, AVC) si elle n’est pas détectée et traitée. Une détection précoce grâce à une technologie accessible comme l’Apple Watch pourrait sauver des vies en identifiant des risques ou des premiers symptômes.Mais elle pourrait aussiqui inclut déjà la détection de la fibrillation auriculaire, des ECG, et la surveillance de l’oxygène sanguin (bien que cette dernière soit désactivée aux États-Unis pour des raisons de brevets).Initialement prévue pour 2024,. Ces obstacles pourraient être surmontés d’ici 2025. La surveillance de la tension artérielle pourrait donc être introduite avec l’Apple Watch Ultra 3, voire les autres modèles également.