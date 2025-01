Cette application française détecte l'apnée du sommeil (avec juste un iPhone)

Une solution accessible et efficace

Une avancée médicale validée et en cours de certification

L’application APNEAL entend simplifier le dépistage de l’apnée du sommeil., de passer une nuit en centre spécialisé ou d’utiliser des équipements médicaux complexes.En pratique,. Grâce aux capteurs du téléphone (accéléromètre, gyroscope et microphone), APNEAL va ainsi mesurer les mouvements respiratoires, les battements cardiaques et les sons de la respiration pendant la nuit.capable de fournir un rapport précis, avec un taux de corrélation de 90 % par rapport aux examens de polysomnographie, la référence en milieu hospitalier. Ce rapport, consultable par les médecins via une plateforme dédiée, facilite un diagnostic rapide et fiable.Développée après huit ans de recherche et vingt mille heures de tests, APNEAL a déjà prouvé son efficacité lors d’. La start-up est en phase deet vise également l’pour une commercialisation à grande échelle en 2026.Une étude européenne impliquant 1 000 patients est en cours pour valider cliniquement cette innovation. APNEAL collabore également avec Air Liquide dans le cadre d’un consortium européen pour renforcer le traitement de l’apnée du sommeil.APNEAL pourrait changer la donne dans la lutte contre l’apnée du sommeil et pourquoi pas envisager d'autres pathologies. Surtout que l’apnée du sommeil est souvent associée à des comorbidités graves comme les AVC, le diabète ou les maladies cardiovasculaires.