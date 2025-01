Withings ajoute un écran et un vrai cardiologue (oui oui) à son tensiomètre connecté

Un écran pensé pour une utilisation simplifiée

Le BPM Vision se distingue donc par son écran couleur haute résolution. Celui-ci affiche non seulement les résultats des mesures systoliques et diastoliques, mais propose aussi des instructions pas à pas pour guider l’utilisateur.Le modèle précédent était pourtant très simple à utiliser, il sera interessant de faire la comparaison.L’appareil conserve les codes couleur du premier modèle, du coup les utilisateurs peuvent rapidement comprendre si leurs mesures sont dans la norme ou si elles nécessitent un suivi médical.Il est bien sûr compatible avec l’application Withings , permettant la synchronisation automatique des résultats via Wi-Fi.Le BPM Vision est livré avec des brassards interchangeables, disponibles en deux tailles (22-42 cm et 40-52 cm). Ce choix permet d’assurer un ajustement optimal pour des mesures précises.Il est également fourni avec un étui de transport, pour faciliter son utilisation en déplacement.Parallèlement au BPM Vision, Withings lance le service Cardio Check-Up. Accessible via l’abonnement Withings+, ce service permet d’envoyer ses données ECG à un cardiologue certifié, qui fournit un retour sous 24 heures.Cardio Check-Up est compatible avec tous les dispositifs Withings équipés d’ECG, comme les montres ScanWatch ou la balance Body Scan.Les abonnés mensuels (10 $/mois) peuvent effectuer une analyse tous les 90 jours.Le BPM Vision sera disponible aux États-Unis en avril 2025, après approbation de la FDA, au prix de 130 $. Quant au service Cardio Check-Up, il est déjà accessible aux USA dans le cadre de l’abonnement Withings+.