Withings : miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ?

Un scanner de santé avancé

Il va falloir prévoir un peu de place

Des innovations régulières et variées

, qui va afficher les mesures de santé à l'écran. Le concept repose sur une expérience simple et intuitive :. Parmi les données collectées, on trouve le poids et composition corporelle (personnellement je suis toujours sceptique sur cette dernière donnée), des mesures de santé cardiaque (incluant la fréquence cardiaque et la VFC), des mesures liées à la respirations, des indicateurs liés au métabolisme et à l’activité physique et enfin l'analyse de votre sommeil.Comment tout cela est possible ?, comme les montres connectées, les tensiomètres, ou encore les capteurs de lit. En centralisant toutes ces informations, le miroir va tout de même avoir un rôle actuel et fournir des retours en temps réel, des analyses approfondies, et des conseils personnalisés pour optimiser sa santé.Omnia est également pensé pour s’adapter aux besoins modernes de santé numérique. Doté de capacités de, le miroir permet de dialoguer avec un professionnel de santé tout en partageant les données collectées pour un diagnostic rapide et précis. Une fonctionnalité idéale pour simplifier les suivis médicaux, particulièrement dans un contexte de soins à distance.Avec ses 400 salariés et plus de 10 millions d’utilisateurs à travers le monde,, qu'ils soient dédiés au suivi de la santé ou qu'ils relèvent de la domotique. De ses balances connectées emblématiques à ses montres hybrides élégantes, en passant par ses tensiomètres, capteurs de sommeil et thermomètres intelligents, la marque se veut toujours très innovante.Pour cette édition 2025, Withings a présenté plusieurs nouveautés. Parmi elles, on trouvera, intégrant des fonctionnalités avancées pour analyser la composition corporelle, mais aussi détecter des signes précoces de troubles cardiovasculaires. Une autre innovation phare est une, alliant design raffiné et mesures médicales encore plus précises, telles que la variabilité de la fréquence cardiaque ou le suivi détaillé des cycles de sommeil.