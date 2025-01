Une nouvelle bague connectée de luxe à partir de 1800 euros

santé, bien-être et élégance

Nous nous attendons à ce que l'acheteur idéal soit quelqu'un qui non seulement donne la priorité à sa santé et à son bien-être, mais qui désire également des produits qui reflètent ses valeurs personnelles et ses designs sophistiqués. Rare s'adresse à ceux qui recherchent l'exclusivité et le but dans les choix qu'ils font. C'est le début, mais il y a tellement plus à venir. Imaginez les meilleurs créateurs de bijoux dans le monde exprimant leur art d'une manière unique avec le meilleur de la technologie. (Mohit Kumar CEO)

Ultrahuman est une entreprise technologique spécialisée dans le suivi de la santé et de la performance humaine. Fondée en 2019 par Mohit Kumar et Vatsal Singhal, elle est implantée à Londres, Bengaluru et Abou Dhabi.



En 2024, Ultrahuman a annoncé l’ouverture d’une usine de fabrication dans l’Indiana, aux États-Unis, pour produire ses bagues intelligentes, témoignant de son expansion et de son engagement envers la qualité de production.

(notons qu'il s'agit là de sa forme la plus pure à 95%). Les modèles en or sont proposés à partir de 1 500 livres sterling (), tandis que la version en platine s’affiche à 1 800 livres sterling (). Ces bijoux connectés allient la précision des technologies de suivi de la santé à une esthétique luxueuse qui reflète les valeurs personnelles de leurs propriétaires, selon Ultrahuman.Comme la Ring AIR, la gamme Rare intègre des. Les bagues mesurent le sommeil, le stress, l'activité physique, la température corporelle et la variabilité de la fréquence cardiaque. Reliées à une application mobile, elles offrent des analyses détaillées pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leur état de santé et optimiser leur bien-être au quotidien.Ultrahuman cible une clientèle soucieuse de sa santé, mais également attachée à des produits qui incarnent sophistication et exclusivité.. Avec ces modèles, Ultrahuman espère redéfinir les standards des wearables en mêlant technologie de pointe et luxe intemporel.