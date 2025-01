Luna Ring Gen 2 : autonomie record et fonctionnalités AI

Matériaux solides et suivi complet

L’AI pour un coaching personnalisé

Une autonomie de 30 jours

Disponibilité et prix

Noise, fabricant indien de wearables, a présenté la deuxième génération de sa bague connectée, la Luna Ring Gen 2. Fabriquée en titane de grade aéronautique, cette bague se positionne dans la lignée des modèles premium.. La Luna Ring cible les utilisateurs qui souhaitent un appareil compact capable de fournir des données complètes sur leur état de santé.Le Luna Ring Gen 2 mise beaucoup sur l’intelligence artificielle pour se différencier. Cette dernière analyse les données de santé collectées pour proposer des conseils adaptés en matière d’exercices et d’alimentation.. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités sans coûts supplémentaires, un avantage pour ceux recherchant une solution tout-en-un sans engagement financier, et une approche qu’on ne peut que saluer.La principale amélioration par rapport à la première génération est l’autonomie., soit une nette augmentation par rapport aux 7 jours du modèle précédent. À titre de comparaison, des concurrents comme l’Oura Ring 4 ou le Samsung Galaxy Ring offrent une autonomie d’environ une semaine. Ce gain en endurance est un argument interessant pour ceux qui veulent minimiser les contraintes de recharge.Prévue pour mars 2025 aux Etas-Unis, la Luna Ring Gen 2 est d’ores et déjà disponible en précommande. Avec un prix de lancement estimé à 300 $, elle se positionne sous la barre des principaux concurrents., là où d’autres marques facturent ce service.Le marché des bagues connectées étant dominé par des acteurs comme Oura et Samsung, Noise cherche à se démarquer en misant sur un rapport qualité-prix avantageux, une autonomie étendue et des fonctionnalités AI. Reste à voir si ces arguments suffiront à attirer une clientèle au-delà de son marché local. Ça reste une nouvelle option à surveiller pour ceux qui recherchent une bague connectée durable et sans abonnement. Et c’est surtout particulièrement intéressant de voir que ce secteur se développe,