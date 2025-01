Elon Musk cherche à humilier Justin Trudeau après son refus d’une fusion Canada-États-Unis

Il n’y a pas l’ombre d’une chance pour que le Canada fasse partie des États-Unis.

« Chérie, tu n’es plus gouverneur »

Chérie, tu n’es plus le “gouverneur” du Canada, donc peu importe ce que tu dis.

Trump menace ouvertement le Canada

Nous protégeons le Canada depuis longtemps. Réunir nos deux pays serait dans l’intérêt des deux côtés,

Le Canada ne sera jamais le 51ᵉ État. Nous sommes une nation forte et indépendante.

La déclaration de Trudeau intervient dans un moment de transition politique

Une provocation de plus

Le grand peuple canadien aimerait être notre 51ᵉ État.

Comme on pouvait s’y attendre, cette déclaration n’a pas laissé Musk indifférent. Ce dernier, avec son soutien indéfectible à Trump, a répliqué avec un commentaire quelque peu insultant :Trump a affirmé qu’une fusion avec le Canada serait bénéfique sur les plans économique et sécuritaire. Lors d’une conférence de presse, il a expliqué qu’il n’envisageait pas une annexion par la force militaire, mais par des moyens économiques.Bien sûr, cette proposition n’a pas trouvé d’écho favorable au Canada. En plus de Trudeau , Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur et probable futur Premier ministre, a lui aussi rejeté l’idée :Le Premier ministre a récemment annoncé qu’il quitterait ses fonctions une fois qu’un successeur serait désigné à la tête du Parti libéral.Trump et Musk cherchent à s’engoufrer dans cette brèche.De son côté, Poilievre a profité de l’occasion pour mettre ses distances avec les États-Unis, el affirmant que les discussions sur une éventuelle fusion ne faisaient que détourner l’attention des véritables enjeux nationaux.Pendant ce temps, Trump a intensifié ses provocations en publiant une carte des États-Unis incluant le Canada, accompagnée du message :Dans ce contexte, Musk joue le rôle de, en multipliant comme toujours les commentaires sarcastiques.L’idée d’une fusion entre le Canada et les États-Unis suscite bien sûr des réactions vives des deux côtés, mais elle reste largement symbolique.Reste à voir si ces provocations récurrentes auront un impact sur le début du mandat de Trump, accompagné de son nouveau meilleur ami, Elon Musk.