Donald Trump a décidé de sauver TikTok

Dans une lettre adressée à la plus haute juridiction américaine, les avocats de Donald Trump expliquent que leur client souhaite traiter cette situationune fois qu’il aura pris ses fonctions, le 20 janvier 2025. Ils demandent donc à la Cour suprêmeLes avocats précisent que le président élupour le moment. Leur objectif est d’ouvrir la voie à une solution négociée, permettant de préserver l’accès au réseau social pour ses 170 millions d’utilisateurs américains. En pratique, la nouvelle n'est pas surprenante : dans un congrès juste avant Noël , le futur locataire de la Maison Blanche s'était déjà prononcé en ce sens.Depuis quelques mois,, qui se trouve au centre d'un affrontement à la fois politique, social et juridique aux États-Unis. D'après une nouvelle loi, la plateforme pourrait être bannie du pays, et ce, dès le 19 janvier 2025.pour s'opposer à cette échéance. Finalement, la Cour suprême américaine a accepté d’examiner cette loi très médiatique.Rappelons que ce texte, adopté dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité nationale et la collecte de données,. Le but est de réduire les risques d’espionnage et de contrôle par le gouvernement chinois, compte tenu de liens supposés entre ByteDance et Pékin. A défaut, TikTok sera tout simplement interdit sur le territoire américain.Elle devra notamment examiner si cette loi viole le premier amendement de la Constitution américaine, garantissant la liberté d’expression.Pour leur défense,, basée sur desde contrôle par Pékin. Pour eux, le gouvernement américain n’a présenté aucune preuve que la Chine ait tenté d’exploiter TikTok à des fins de propagande ou de censure.Avec ses centaines de millions d’utilisateurs, TikTok est perçu comme une menace, un concurrent direct des géants américains possédant des médias sociaux.Mais au vu du poids des USA, une interdiction pourrait sonner le glas de l'application dans le reste du monde, notamment en France où sa présence est aussi vacillante.