Elon Musk et Trump sèment déjà la zizanie à Washington

Tout à gauche, Mike Johnson, déjà mis en difficultés par son propre camps

Un financement bloqué par Trump et Musk

Un shutdown, c’est quoi ?

Ils n'y sont pas encore que c'est déjà compliqué

Pourquoi Trump et Musk bloquent tout ?

Et maintenant ?

Le président élu, Donald Trump, et Elon Musk, son nouvel allié de poids, n’ont pas hésité une seconde.Ce plan avant pour but de prolonger le financement du gouvernement jusqu’à mars 2025. Il incluait aussi de l’aide pour les victimes de catastrophes naturelles, des subventions pour les agriculteurs et plusieurs autres mesures sociales.Trump et Musk ont qualifié le texte de, en pointant du doigt certaines dépenses comme des hausses de salaire pour les membres du Congrès. Musk, fidèle à son style explosif sur X, a posté plusieurs messages pour rallier les élus conservateurs à sa cause.Pour rappel, un shutdown arrive quand le Congrès américain (l’équivalent du Parlement en France) ne parvient pas à voter un budget à temps. Résultat : les services publics non essentiels ferment leurs portes. Les parcs nationaux, les musées ou encore les agences comme la NASA seraient affectés.Si aucun accord n’est trouvé avant samedi minuit, c’est ce qui attend les États-Unis.Trump veut frapper fort avant même son investiture. Elon Musk , lui, partage cette vision et prône toujours une gestion plusdes finances publiques. Mais ce blocage divise même dans le camp républicain. Certains élus craignent que ce bras de fer coûte cher politiquement, en particulier auprès des Américains qui risquent de subir les conséquences directes d’un shutdown.Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Mike Johnson, qui a déjà du mal à s’imposer comme chef des républicains, pourrait perdre son poste.Washington est donc à l’arrêt, et les Américains risquent de passer Noël avec un gouvernement à moitié fermé.