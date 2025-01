Apple préparerait une nouvelle application pour gérer les événements

Invites

(Merci 9to5mac pour l'idée du visuel)

Une nouvelle application ?

Intégration avec iCloud et GroupKit

GroupKit

Le calendrier proposé par Apple n'est pas toujours idéal pour organiser des événements

Une interface plus intuitive que le Calendrier

Un projet encore en développement

Apple pourrait donc bientôt enrichir son écosystème avec une application baptisée. Découverte initialement dans la bêta d’iOS 18.2 par 9to5Mac, cette application a été retirée de la version finale avant de réapparaître dans la seconde bêta d’ iOS 18.3 . Selon les analyses du code,Le code indique queserait compatible avec iCloud , ça n’est pas une surprise, et ça permettra aux utilisateurs de synchroniser leurs données sur plusieurs appareils. Elle exploiterait également un composant logiciel interne nommé, lancé avec iOS 18.0 mais encore inutilisé.Même si ’Apple n’a pas encore confirmé cette application,pourrait offrir une alternative plus ludique et intuitive à l’actuel système d’invitation du Calendrier.L’hypothèse d’une version web accessible via iCloud.com renforce l’idée d’une application flexible pour la planification d’événements.Apple n’a fait aucune mention delors de la dernière WWDC , ce qui suggère que le projet est encore en phase expérimentale.En attendant, iOS 18.3 reste en version bêta, et les utilisateurs peuvent continuer d’utiliser le Calendrier ou des solutions tierces pour leurs besoins en gestion d’événements.Est-ce que la création d’une telle application dédiée, par Apple, vous semble une bonne idée ? Ou c’est une app de plus qui ne sera que trop peu exploitée ?