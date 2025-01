De nouvelles bêtas pour iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3 et plus encore

Comme d'habitude, les programmes apparaissent au fur et à mesure. Aussi il faudra faire preuve de patience avec un peu de zen...

C'est parti pour les premières bêtas de 2025 !

Disponibles progressivement,. Comme toujours, la prudence est de mise : les bêtas sont souvent instables, gourmandes en énergie et sujettes à des bugs. Une sauvegarde préalable est fortement recommandée avant toute installation -on ne vous le répétera jamais assez.Malgré l’engouement, certaines fonctionnalités annoncées lors de la WWDC 2024 ne sont toujours pas disponibles et il faudra attendre encore un peu. En raison de non-conformité avec le DMA (Digital Markets Act) européen,, notamment de la recopie d’écran de l’iPhone et du partage d’écran via SharePlay, tout comme certaines capacités liées à Apple Intelligence.Apple devrait donc reprendre un rythme soutenu de publications hebdomadaires. Selon Mark Gurman, cessont censée corriger des bugs mais ne pas apporter de grandes fonctions. Mais les nouveautés devraient reprendre avec les bêtas d'iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4, et visionOS 2.4.Bien évidemment,. La liste officielle est d'ailleurs fort longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes.Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...