Cybertrucks à Los Angeles : Elon Musk est-il l’homme de toutes les catastrophes (naturelles) ?

Au regard de la nature des évènements, soyons tous bienveillants dans les commentaires...

Image @teslaCharging sur X

Des Cybertrucks pour aider les pompiers et les habitants sinistrés

Que fait l'armée ?

Elon Musk sur tous les fronts

Amazon travaille avec les premiers intervenants, les partenaires à but non lucratif et les agences d'aide humanitaire sur le terrain à Los Angeles pour leur fournir des milliers de fournitures vitales. L'équipe continuera à soutenir les efforts de secours en coordination avec les partenaires communautaires et les organisations humanitaires dans les semaines à venir

Ces huit Cybertrucks (chiffres Tesla) sontdans les zones les plus touchées. Ils sont censés fournir aux résidents de l’énergie et une connexion internet, facilitant ainsi la réception d’informations cruciales et la communication malgré les pannes de courant généralisées. Certains de ces véhicules sont également utilisés par des services d’urgence, tels que l’, pour alimenter des équipements essentiels. Tesla a d'ailleurs annoncé avoir rétabli ses SuperChargers sauf celui de Pasadena qui est au milieu des flammes.Dans la foulée, Elon Musk a reconnu que cette réaffectation des Cybertrucks pourrait, mais a assuré que de nouveaux véhicules seraient livrés d’ici la fin de la semaine. Pour le moment, les incendies ont conduit à des évacuations obligatoires, avec au moins 24 décès et 16 personnes portées disparues.Par principe,. En effet, aux États-Unis, la gestion des catastrophes naturelles -y compris les feux de forêt- relève principalement des autorités civiles. Les structures -comme les pompiers locaux, le Cal Fire () et la FEMA ()- sont considérées comme ayant les compétences et l’expertise nécessaires pour intervenir dans ce genre de situation.En effet,Une intervention militaire nécessite une déclaration d’état d’urgence par le président ou le gouverneur de l’État. En revanche, l’armée peut être appelée en renfort uniquement si les capacités civiles sont dépassées.Aussi on peut se poser quelques questions sur ses multiples interventions. En effet, au delà de l'aspect dramatique et de l'urgence,et redorer un peu son image ternie par ses dernières décisions politiques (n'oublions pas qu'il était pro Joe Biden), l'explosion du CyberTruck devant le Trump Hotel ou la gestion de X.Elon Musk partage d'ailleurs plusieurs photos -certaines plus légères que d'autres- de cette mise à disposition (un prêt ou un don ?), là encore judicieusement placées sur les réseaux sociaux à commencer par le sien. Bref, beaucoup d'interrogations sur les motivations de Monsieur Musk : une réelle volonté d'aider ou un énième effet de com....De son côté,. En effet, Jeff Bezos a également envoyé ses camions sur place. Il indique la société