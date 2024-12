Elon Musk va-t-il vraiment "sauver" les communications à Mayotte ?

Au regard du contexte, n'hésitez pas à faire preuve

Bien souvent critiqué ces derniers temps pour la, force est de constater la présence d'Elon Musk sur tous les fronts ! Dans le cadre de son plan ambitieux. Ce projet répond donc à plusieurs besoins spécifiques.Il s'agirait tout d'abord de renforcer les. En cette période de gestion de crise (qu'il s'agisse de régler la question des catastrophes naturelles ou des pannes réseau), le système Starlink permettrait de maintenir un accès fiable aux appels, aux SMS et à Internet.Il permettrait également d'dans un territoire où les infrastructures numériques restent largement insuffisantes. Les réseaux traditionnels à Mayotte sont souvent saturés ou indisponibles dans certaines zones. Starlink proposerait une couverture stable et immédiate, notamment dans les régions les plus isolées.Pour rappel, la solution de Starlink -la filiale de SpaceX créée par Elon Musk- repose sur. Contrairement aux satellites traditionnels, situés à des milliers de kilomètres, ces derniers évoluent à environ 450 km d’altitude, ce qui permet des connexions rapides et fiables, avec une latence faible, et ce, même dans des zones isolées. L’entreprise exploite déjà une constellation de(chiffre à mi-septembre 2024) et compte désormais plus de 4 millions d’utilisateurs à travers le monde.Pour bénéficier de Starlink, chaque utilisateur doit s’équiper d’un terminal, actuellement vendu à 349 euros, auquel s’ajoute un abonnement mensuel. Ces tarifs pourraient constituer un obstacle pour les foyers les plus modestes de l’île, sauf si des subventions ou des aides sont mises en place.Les satellites Starlink ont une durée de vie d’environ trois ans, nécessitant un renouvellement régulier, ce qui implique là encore des coûts importants. Et certains ne manqueront pas de souligner laspatiale générée, un enjeu de plus en plus préoccupant (a d'ailleurs créé une start-upspécialisée dans le domaine).Si ce déploiement est réalisé, il pourrait. Cependant, son succès reposera sur une gestion rigoureuse des coûts et sur la sensibilisation des habitants aux usages numériques., qui dit avoir rétabli 75 % de sa couverture mobile dans les zones les plus peuplées de Mayotte, telles que Mamoudzou, Pamandzi et Dzaoudzi. Et ce, en seulement 10 jours.Laurentino Lavezzi, directeur des affaires publiques d’Orange, regrette au passage l’pour les efforts dans le discours du Premier ministre. Il rappelle également que les équipes déployées sur place doivent gérer des défis logistiques majeurs, notamment la sécurisation de leurs habitations et l’accès aux ressources essentielles comme l’eau et la nourriture.