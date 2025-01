Blue Origin : lancement enfin réussi pour la fusée New Glenn

Image Blue Origin

Une nouvelle ère pour Blue Origin

Tout ce qui va au-delà c'est du bonus

Une concurrence accrue dans le domaine spatial

Jusqu’à présent, Blue Origin s’était concentrée sur des vols suborbitaux touristiques via sa fusée, offrant quelques minutes en apesanteur à ses passagers., un marché pour le moment dominé par SpaceX grâce à ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy.À l’instar de ces dernières,, avec une tentative de récupération du premier étage sur une barge en mer. Bien que cette manœuvre délicate soit déjà maîtrisée par SpaceX, elle représente un défi pour Blue Origin. Le premier étage de la fusée, capable de propulser jusqu’à 45 tonnes en orbite basse, pourrait devenir un atout clé pour Blue Origin en matièreLors de ce vol inaugural, la fusée transportait également un prototype du remorqueur spatial Blue Ring, destiné à effectuer des opérations en orbite, comme. Pour David Limp, CEO de Blue Origin, l’objectif principal de cette mission était de démontrer que la fusée pouvait atteindre l’orbite.Avec ce lancement, Blue Origin renforce la compétition avec. Ce dernier développe actuellement Starship, la plus grande fusée jamais construite, dont le septième vol d’essai est prévu pour cette semaine.Si la mission de New Glenn s’avère être un succès complet, elle ouvre la voie à des contrats déjà signés avec des clients majeurs,. Parmi les projets futurs figurent des missions de sécurité nationale, le lancement de satellites commerciaux, et une mission non habitée vers Mars.De plus,, un marché stratégique où Jeff Bezos et Elon Musk se disputent la domination. La firme prévoit donc de lancer des satellites pour Amazon, tandis que SpaceX étend son réseau Starlink.