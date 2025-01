Starlink : les bonnes résolutions d'Elon Musk pour 2025

Une expansion continue de la constellation

Dans une courte vidéo, la firme montre. En effet, en 2024, SpaceX a établi un nouveau record avec 134 lancements de fusées Falcon, dont 89 dédiés à l’ajout de satellites Starlink.Cette cadence effrénée vise à concrétiser l’objectif de créer un réseau internet haut débit mondial, accessible depuis n’importe quel point du globe.Pour 2025, Starlink prévoit donc de. Et pour cela, elle compte s'appuyer fortement sur la fusée Starship, actuellement en phase d’essai et dont le prochain vol test est prévu pour le 10 janvier., soit vingt fois plus que les satellites actuels transportés par les fusées Falcon. Cette capacité supplémentaire équivaut à fournir un débit internet à 100 000 foyers connectés à la fibre.Avec cette nouvelle génération de satellites (les Starlink V3), l’entreprise cibleselon le rapport 2024 de SpaceX. Au total, le réseau actuel cumule déjà 330 To/seconde de capacité, un chiffre appelé à croître significativement grâce aux V3.En 2024, la clientèle de l’entreprise a connu une croissance exponentielle, atteignant 4,6 millions d’utilisateurs à travers le monde. En effet, l’un des atouts majeurs de Starlink réside dans sa capacité à connecter les zones les plus isolées ou coupées du réseau. Grâce à ses, le service offre une solution fiable dans des contextes où l’accès internet est indispensable.. Avec sa couverture étendue et ses capacités croissantes, Starlink pourrait bien redéfinir l’accès à internet à l’échelle mondiale. Récemment, François Bayrou a annoncé le déploiement de 200 antennes Starlink pour rétablir la connexion à Mayotte, après quea détruit les infrastructures locales.. En effet, la formulation du premier ministre a quelque peu déclenché le courroux des opérateurs télécoms, dénonçant l'absence de reconnaissance pour Orange, SFR et Only (détenu par Xavier Niel), au travail depuis plus de quatre semaines pour rétablir leurs réseaux fixes et mobiles.