Fujifilm lance l’Instax Wide Evo, un appareil hybride au format large

Un design hybride et des fonctionnalités étendues

Une application dédiée pour enrichir l’expérience

Prix et disponibilité en France

L’Instax Wide Evo intègre, le plus large de la gamme Instax, qui permet de capturer des scènes plus étendues ou des photos de groupe. L’appareil offre 10 effets d’objectif et 10 filtres de film combinables, soit 100 possibilités pour personnaliser les photos. Une nouveauté, le “Degree Control”, permet d’ajuster avec précision l’intensité des effets appliqués.L’appareil propose également six styles de film, notamment des bordures cinématographiques ou un effet collodion vintage, pour diversifier les rendus des impressions., l’édition et l’impression des images. Une batterie lithium-ion permet d’imprimer jusqu’à 100 photos par charge. Pour le stockage, l’Instax Wide Evo dispose d’une mémoire interne (capacité de 45 images) et d’un emplacement pour carte microSD.L’application mobile Instax Wide Evo, compatible iOS et Android, offre des fonctionnalités complémentaires, comme. L’application propose également un flux “Discover Feed”, permettant de découvrir des photos partagées par d’autres utilisateurs, avec leurs réglages d’effets associés.Pour accompagner cet appareil, Fujifilm lance un film “Brushed Metallics” au design de bordures métalliques et dégradées. Ce film est compatible avec les autres appareils de la gamme Instax Wide.L’Instax Wide Evo sera. Le film “Brushed Metallics” sera vendu 24,99 euros le pack de 10 feuilles, tandis que la housse sera proposée à 49,99 euros. Les produits seront disponibles dès le 4 février 2025.