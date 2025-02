Apple dévoile sa nouvelle app Invitations Apple

Invitations Apple Apple Télécharger

organiser des évènements avec Invitations Apple

Fonctionnalités supplémentaires d'iCloud+ Premium



En plus de la création d'événements dans Apple Invites , les abonnés iCloud+ ont accès à de nombreuses autres fonctionnalités premium :



• Le stockage étendu permet aux utilisateurs de conserver d'importantes bibliothèques de photos, de vidéos et de fichiers originaux et haute résolution en sécurité dans iCloud, et facilement accessibles sur tous leurs appareils et sur le Web.

• Private Relay assure une navigation dans Safari entièrement privée vis-à-vis des fournisseurs de réseau, des sites Web et même d'Apple.

• Hide My Email génère des adresses e-mail uniques et aléatoires chaque fois que cela est nécessaire.

• HomeKit Secure Video permet aux utilisateurs de capturer et d'examiner les images de sécurité à domicile dans un format crypté de bout en bout.

• Les domaines de messagerie personnalisés permettent aux utilisateurs de personnaliser leur adresse de messagerie iCloud.

• Le partage familial permet aux utilisateurs de partager leur abonnement iCloud+ avec un maximum de cinq personnes sans frais supplémentaires.



Comment créer une invitation ?

créer un évènement

Notes de téléchargement :



Créez des invitations uniques et rassemblez des personnes pour les moments les plus marquants de la vie. Personnalisez l’arrière-plan de votre invitation à l’aide d’une photo de votre photothèque ou en choisissant un arrière-plan avec Emoji pour donner vie à votre évènement. Consultez facilement qui sera présent et assurez-vous que vous ne manquerez aucun moment important en ajoutant un album partagé directement à l’évènement. Que vous assistiez à un évènement ou que vous en organisiez un vous-même, Invitations vous permet de faire facilement la fête.



Créez de magnifiques invitations :

•⁠ ⁠Choisissez un arrière-plan parmi une sélection d’options ou choisissez une photo de votre propre photothèque pour attirer l’attention de vos invités.

•⁠ ⁠Personnalisez la police de votre invitation comme bon vous semble.

•⁠ ⁠Plans et Météo sont automatiquement ajoutés pour que vos invités disposent de tous les détails nécessaires.



Lancez vos invitations et gérez les réponses :

•⁠ ⁠Invitez des personnes à l’aide d’un simple lien via n’importe quelle plateforme de messagerie.

•⁠ ⁠Les invités peuvent répondre dans l’app depuis leur iPhone, ou sur le Web depuis n’importe quel appareil.

•⁠ ⁠Communiquez les informations de dernière minute à vos invités en publiant dans l’évènement un message accessible à tous.



Mettez l’ambiance avec Musique et revivez la fête avec Photos :

•⁠ ⁠Ajoutez une playlist collaborative pour que vos invités puissent écouter leurs morceaux favoris durant la fête.

•⁠ ⁠Incluez un album partagé auquel chaque invité pourra ajouter ses photos préférées de l’évènement.

•⁠ ⁠L’accès aux playlists collaboratives et aux albums partagés est automatiquement accordé aux personnes invitées à l’évènement.

Quelques fuites...

organiser des évènements avec Apple Invitations

UNE ÉVOLUTION LOGIQUE POUR APPLE



Apple réfléchit depuis plusieurs années à une refonte de Calendrier qui n'a jamais trop évolué depuis ses débuts, de même que Rappels... Aussi, cette nouvelle application pourrait bien être la première étape de cette transformation. Avec cette initiative, Cupertino semble vouloir simplifier l’organisation des événements et rendre le processus plus interactif et intuitif pour ses utilisateurs.

, qui -comme son nom l'indique- permet de gérer ses invitations reçues ou envoyées. Pour pouvoir l'utiliser, il faudra toutefois. Il faudra disposer d'unpour envoyer des invitations depuis un iPhone. En revanche, on pourra y répondre plus largement, sans application, depuis un iPhone, un iPad, un Mac ou même un Android ou un PC....Avec un iPhone sous iOS 18,A premier lancement, vous tombez sur les deux premières captures ci-dessous.Après c'est très simple,: titre de l'évènement, date et heures, lieu et de modifier l'Arrière plan (soit en utilisant un de ceux d'Apple soit une photo de sa Bibliothèque).Une fois fini, on peut l'envoyer par tous les moyens que l'on veut : SMS, mail, lien, messageries... On peut aussi modifier les paramètres en cliquant sur les trois petits points et carrément utiliser un QR pour restreindre l'entrée de votre évènement (là évidemment ce n'est pas pour le dîner du soir mais pour quelque chose de plus important).En milieu d'après midi, lorsqu'on se rendait sur la page iCloud.com , on pouvait voir un petit encart listant les avantages d'iCloud+, avec davantage d'espace de stockage, plus de fonctionnalités pour protéger sa vie privée, etc. Et dans le petit texte :. Mais l'annonce a rapidement été officialisé par Apple sur son site web.Le mois dernier,avait déjà découvert. Il s'agirait d'une application ultra simple à utiliser et centrée sur l’organisation d’événements en présentiel, avec une intégration poussée à iCloud. Comme il avait été évoqué, une version web du service sera bien prévue sur iCloud.com. Toujours selon eux,permettrait à un maximum de trois utilisateurs d’être organisateurs d’événements. Il restera à voir comment se feront les intégrations avec Apple Photos (albums partagés) et Apple Music (listes de lecture partagées).