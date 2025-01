Cette semaine, six planètes s’alignent dans le ciel : comment en profiter ?

Pourquoi parle-t-on d’alignement des planètes ?

Quand et comment observer l’alignement ?

Les planètes, où et comment les repérer ?

Stellarium - Carte du ciel Noctua Software Ltd Télécharger

Un dernier conseil

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les planètes ne se placent pas vraiment sur une ligne droite parfaite.. Depuis la Terre, elles semblent s’aligner sur un même axe car elles suivent toutes un plan orbital appelé “plan de l’écliptique”. Résultat, elles apparaissent regroupées dans une zone du ciel Ce genre de spectacle reste rare : les planètes les plus éloignées, comme. Quand elles coïncident avec des planètes plus proches, c’est donc un joli coup de chance pour les amateurs d’astronomie.Tout commence peu après le coucher du soleil. En fonction de votre localisation en France, vous pourrez commencer à scruter le ciel entre 18h30 et 19h10 (par exemple, 18h30 à Nice, 18h50 à Paris)., heure à laquelle Vénus et Saturne disparaîtront sous l’horizon. Mars, de son côté, restera visible jusqu’à la fin de la nuit.Pour maximiser vos chances, éloignez-vous des lumières artificielles et cherchez un coin dégagé, en hauteur si possible. Les parcs naturels ou les zones classées réserves de ciel étoilé (comme les Cévennes, par chez moi ou le Vercors) offrent les meilleures conditions, pour peu que le mauvais temps ne vienne pas tout gâcher. Si vous êtes en ville,, lorsque l’éclairage urbain se réduit.: les plus lumineuses, elles brillent fort et se repèrent facilement.: sa couleur rougeâtre est un bon indicateur, si vous voyez Elon lever le bras en sa direction , c'est que vous êtes dans la bonne direction.: un peu plus discrète, mais accessible à l’œil nu.: sortez les jumelles ou un télescope pour ces deux géantes bleutées.Pour vous aider, utilisez une carte du ciel ou des applis comme Stellarium :Sortez bien couvert (il fait froid punaise ces jours-ci !) et prévoyez un peu de patience. Avec un peu de chance, la météo jouera en votre faveur.. Faites quand même gaffe aux météorites au moment de contempler le ciel.