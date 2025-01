Alors pas de panique, mais il y a un gros trou dans le Soleil

Vous le voyez le mega trou là ?

Un vent solaire en route vers la Terre

Une météo spatiale imprévisible

My Aurora Forecast Jrustonapps B.v. Télécharger

Une tempête de niveau G1, ce n’est pas dramatique en vrai. On est sur le bas de l’échelle (qui va de G1 à G5), donc pas de coupure de courant géante ni de satellites qui tombent du ciel., surtout dans les hautes latitudes. En clair, si vous habitez dans une région où ces phénomènes sont déjà visibles en temps normal, vous pourriez avoir droit à un spectacle encore plus impressionnant.Les aurores boréales (ou australes, pour nos nombreux lecteurs qui sont dans l’hémisphère sud) apparaissent. Ça produit ces fameuses lueurs colorées qui ondulent dans le ciel . Plus le vent solaire est intense, plus les aurores peuvent être dynamiques et descendre vers des latitudes plus basses.Comme toujours avec l’activité solaire, difficile d’avoir des certitudes. Ces tempêtes G1 sont assez courantes et peuvent parfois ne rien donner du tout., ça vaut le coup de jeter un œil ce soir et demain., des applis comme “My Aurora Forecast & Alerts” ou “Space Weather Live” permettent de suivre en temps réel l’évolution des conditions. Perso je ne vais même pas tenter le coup, parce qu’à chaque fois je me retrouve dehors comme un gros beta a regarder le ciel et je vois toujours RIEN.