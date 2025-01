Un météorite s’écrase sur une maison, les images sont impressionnantes (non pas du tout en fait)

Mais si, là

Un choc céleste bien documenté

Une première mondiale ?

À deux minutes près

Intrigués par les dégâts, le couple a visionné les images. On y voit clairement un objet venu de nulle part heurter violemment le sol, créant un nuage de poussière et un bruit de crépitement. Persuadés dès le départ qu’il s’agissait d’un météorite , ils ont contacté l’Université de l’Alberta.. Ce morceau, désormais nommé “Charlottetown”, est une chondrite ordinaire, un type relativement commun. Mais la façon dont il a été documenté est tout sauf ordinaire.Les caméras capturent souvent des météores illuminant le ciel, mais filmer et entendre un impact complet, c’est une première. Selon la NASA,. Pas de panique, ils finissent généralement dans les océans ou dans des zones désertiques. Alors qu’un météorite atterrisse pile sur une allée résidentielle, tout en étant filmé, c’est un alignement de circonstances digne d’un film de science-fiction.Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c’est que Joe Velaidum se trouvait sur l’endroit précis de l’impact seulement deux minutes avant., a-t-il confié, mi-effrayé, mi-soulagé. Ce n’est pas tous les jours qu’on échappe de justesse à un caillou venu de l’espace.Le météorite Charlottetown restera dans les annales comme un exemple rare d’interaction directe entre l’espace et notre quotidien. Pour Laura et Joe,, et de ne pas squatter trop longtemps devant leur entrée, sait-on jamais.