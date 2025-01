Utile : voilà comment changer un objectif photo quand vous êtes dans l’espace

(Chuis sûr que ça tient avec des fils)

Une manip simplifiée, mais pas sans risques

Don Pettit, le pro de la photo spatiale

Clic

Lightning Bugs

L’image, un moyen de raconter l’espace

Sur Terre, changer un objectif, c’est assez galère : il faut un endroit propre et stable, éviter la poussière, et ne surtout pas faire tomber quoi que ce soit.Grâce à l’apesanteur, Don Pettit laisse tout simplement ses objectifs et son Nikon Z9 flotter devant lui. Pratique ? Oui, mais attention, la poussière en suspension reste un souci. Dans une vidéo partagée sur X (ex-Twitter), Pettit montre la procédure avec une sérénité déconcertante, et transformer cette action basique en chorégraphie spatiale.À 69 ans, Don Pettit n’est pas qu’un astronaute, c’est une légende de l’astrophotographie.Son image des traînées d’étoiles, Lightning Bugs, prise en 2012, a marqué les esprits, tout comme ses récents clichés mêlant Voie lactée, satellites Starlink et aube.Un Nikon Z9 accompagné d’un traqueur d’étoiles customisé. Et oui, dans l’espace, pas de trépied classique, alors Pettit a bricolé un outil sur mesure. Même ses objectifs ne sont pas tous récents : il adapte parfois d’anciens modèles Nikon F à son appareil, preuve que l’improvisation reste clé, même en orbite.Pour Pettit, la photographie, ce n’est pas juste pour le plaisir des yeux.Et vu la qualité de ses clichés, on comprend pourquoi il fait régulièrement parler de lui.Entre sa tasse à café conçue pour l’apesanteur, brevetée comme premier objet inventé dans l’ espace , et ses photos incroyables, Pettit prouve qu’à 69 ans, il est loin de décrocher.