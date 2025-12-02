Amazon et Google unissent leurs clouds ! Mais dans quel but ?

Qu'en penser ?



La collaboration entre AWS et Google Cloud est loin d’être anecdotique. Il s’agit d’un tournant stratégique pour l’industrie, qui reconnaît implicitement que les clouds, même les plus grands du monde, ne sont pas infaillibles. Les bénéfices attendus sont nombreux, comme une bascule automatisée en cas de panne, une réduction du temps de panne, une meilleure tolérance aux erreurs réseau, une mutualisation des capacités et des routes, et une standardisation d’un protocole d’interopérabilité.



Si ce modèle se généralise — et si Azure entre officiellement dans la boucle en 2026 — les grandes pannes du web pourraient devenir moins fréquentes, moins sévères et surtout moins visibles pour le grand public. Un Internet moins fragile ? C’est encore loin d’être acquis. Mais pour la première fois, les géants du cloud semblent décidés à travailler ensemble pour s’en approcher.