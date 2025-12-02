Amazon et Google unissent leurs clouds ! Mais dans quel but ?
Par Laurence - Publié le
Les pannes d’infrastructures cloud sont devenues des événements d'ampleur mondiale, capables de paralyser des pans entiers d’Internet. L’incident majeur chez Cloudflare en est la preuve : services publics, plateformes de paiement, sites d’information… la moindre défaillance produit un effet domino à l’échelle mondiale.
Face à cette fragilité structurelle, Amazon et Google viennent d’annoncer l'interconnexion de leur cloud, dans une collaboration inédite — et potentiellement historique — visant à rendre le web beaucoup plus résilient.
AWS + Google Cloud : l’interconnexion qui change la donne
Les deux géants ont présenté une solution de multicloud networking développée conjointement : un système d’interconnexion directe entre AWS Interconnect – multicloud et Google Cross-Cloud Interconnect, permettant aux entreprises d’établir des connexions privées, haut débit et hautement automatisées entre les deux clouds.
Selon Google :
ce partenariat introduit une nouvelle spécification ouverte d’interopérabilité réseau, permettant aux clients d’établir une connectivité privée et rapide entre Google Cloud et AWS.
Pour le moment, ce service est en version bêta aux Etats-Unis (Virginie du Nord et Oregon) et en Europe (Francfort et Londres), mais sera étendu à d’autres régions. De son côté, Amazon confirme que Google n'est que le premier partenaire, et annonce déjà l’arrivée de Microsoft Azure en 2026, ce qui poserait les bases du premier réseau cloud véritablement interopérable à trois acteurs.
Pourquoi le multicloud devient indispensable
Le multicloud n’est pas nouveau, mais jusqu’ici il restait complexe, coûteux et souvent limité à des usages très spécialisés. Avec ce partenariat, Amazon et Google cherchent à rendre cette approche plus simple, plus rapide et surtout plus native.
Google insiste sur l’argument clé : la résilience.
Profitez d’une architecture intrinsèquement résiliente offrant plusieurs couches de protection contre les pannes de datacenter, de réseau ou de logiciel.Ainsi, si l’un des clouds tombe, les services critiques pourraient basculer automatiquement sur l’autre, sans interruption visible par les utilisateurs.
Et ainsi éviter des pannes mondiales ! Avec ce nouvel interconnect, les infrastructures critiques pourraient bénéficier d’un véritable filet de sécurité multicloud, où l’échec d’un fournisseur ne provoquerait plus un blackout massif.
Qu'en penser ?
La collaboration entre AWS et Google Cloud est loin d’être anecdotique. Il s’agit d’un tournant stratégique pour l’industrie, qui reconnaît implicitement que les clouds, même les plus grands du monde, ne sont pas infaillibles. Les bénéfices attendus sont nombreux, comme une bascule automatisée en cas de panne, une réduction du temps de panne, une meilleure tolérance aux erreurs réseau, une mutualisation des capacités et des routes, et une standardisation d’un protocole d’interopérabilité.
Si ce modèle se généralise — et si Azure entre officiellement dans la boucle en 2026 — les grandes pannes du web pourraient devenir moins fréquentes, moins sévères et surtout moins visibles pour le grand public. Un Internet moins fragile ? C’est encore loin d’être acquis. Mais pour la première fois, les géants du cloud semblent décidés à travailler ensemble pour s’en approcher.