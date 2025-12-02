Vol de données : plus de 1 300 mairies françaises touchées par un piratage

Qu'en penser ?



Cet épisode illustre un enjeu plus large : la dépendance des collectivités (ou des entreprises) à des prestataires numériques souvent sous-dimensionnés face aux exigences de cybersécurité modernes. À l’heure où les démarches administratives se dématérialisent massivement, de tels incidents devraient malheureusement se multiplier — tant que les infrastructures, budgets et audits de cybersécurité ne suivent pas la même courbe.