Kodak Snapic A1 : un petit appareil argentique pour les nostalgiques de la pellicule
Par Vincent Lautier - Publié le
Après le succès de son mini appareil Charmera, Kodak revient avec le Snapic A1, un compact argentique 35 mm pensé pour re-démocratiser la photo sur pellicule. À moins de 100 dollars, il promet de séduire ceux qui veulent s'essayer à l'argentique sans se ruiner.
Un compact vraiment compact
On voit bien que Kodak et son partenaire Reto ont misé sur la portabilité. Le Snapic A1 ne pèse que 117 grammes et mesure 118 x 62 x 24 mm, ce qui lui permet de se glisser facilement dans une poche. Proposé en blanc cassé (Ivory White) ou en gris foncé (Rhino Grey), l'appareil adopte un design rétro assumé qui rappelle les compacts des années 90. Deux piles AAA suffisent pour alimenter la bête, avec une autonomie annoncée d'environ 240 photos, soit une dizaine de pellicules de 24 poses. Côté praticité, le chargement de la pellicule, l'avancement et le rembobinage sont entièrement automatiques.
Des fonctions bien pensées pour débuter
Le Snapic A1 embarque un objectif 25 mm ouvrant à f/9.5, composé de trois éléments en verre. Pas d'autofocus ici : l'appareil fonctionne avec un système de zone focusing proposant deux réglages, de 0,5 à 1,5 mètre pour les portraits rapprochés, et de 1,5 mètre à l'infini pour le reste. La vitesse d'obturation est fixée à 1/100 seconde.
Un petit écran OLED sur le dessus affiche le niveau de batterie, le nombre de poses restantes et le mode de mise au point sélectionné. Le flash intégré se déclenche automatiquement en basse lumière et propose une réduction des yeux rouges. Mais la vraie originalité, c'est la fonction double exposition accessible via un simple interrupteur, qui permet de superposer deux images sur une même vue pour des effets créatifs.
Un positionnement accessible
Le Kodak Snapic A1 est affiché à 99 dollars aux US, on ne connait pas encore sa mise à disposition en Europe héla. Il est livré avec une dragonne et une pochette de transport. L'appareil accepte toutes les pellicules 35 mm, couleur comme noir et blanc. À ce tarif, Kodak vise clairement les débutants curieux de découvrir l'argentique sans investir des centaines d'euros dans un appareil vintage d'occasion. Le succès du Charmera, ce mini appareil porte-clés vendu 30 dollars qui s'était retrouvé en rupture de stock, montre que la demande existe.
On en dit quoi ?
On trouve le positionnement plutôt malin. Avec la mode de l'argentique qui ne faiblit pas, le Snapic A1 arrive au bon moment. L'ouverture à f/9.5 et la vitesse fixe de 1/100 seconde limitent forcément les possibilités en basse lumière, mais pour un appareil d'entrée de gamme, on ne peut pas tout avoir. La fonction double exposition est un petit plus amusant qui pourrait séduire les amateurs de photos Instagram vintage. Reste à voir comment se comportera l'optique trois lentilles en conditions réelles.