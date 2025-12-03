LEGO dévoile la Maison Creel Stranger Things et spoile toute la saison 5 en toute décontraction
Par Vincent Lautier - Publié le
LEGO vient d'annoncer un nouveau set Icons dédié à Stranger Things avec 2593 pièces et un mécanisme transformable inédit. Problème : la sortie est prévue 24 heures après l'épisode final de la série, et les figurines incluses semblent révéler le destin de plusieurs personnages avant même que Netflix diffuse la conclusion.
LEGO et Netflix ont officialisé le set Icons Stranger Things: The Creel House (11370), un ensemble de 2593 pièces reproduisant la maison emblématique de la saison 4. Le timing de sortie est pour le moins curieux : le set sera disponible le 1er janvier 2026 pour les membres LEGO Insiders, puis le 4 janvier pour le grand public. Sauf que voilà, l'épisode final de Stranger Things saison 5 est prévu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Autrement dit, les collectionneurs auront accès au set 24 heures à peine après le dénouement de la série, et son contenu pourrait bien lever le voile sur certains twists.
Le set comprend 13 minifigurines, dont certaines soulèvent des questions. Max Mayfield, laissée dans le coma à la fin de la saison 4, apparaît ici debout et en pleine forme aux côtés de Lucas, Mike et Eleven. Bonne nouvelle pour elle, mais c'est un spoiler en kit pour ceux qui n'auront pas vu la fin. On trouve également Holly Wheeler, la petite sœur de Mike et Nancy, associée à un personnage mystérieux nommé Mr. Whatsit, visiblement une version jeune de Henry Creel en tenue années 50. Ce duo intrigue, sachant que Henry avait tué sa propre sœur Alice en 1959. D'autre part, les yeux de Will Byers sur sa figurine semblent étranges, ce qui alimente les théories sur un possible retour sous l'influence de Vecna.
Côté technique, la Maison Creel marque une première pour LEGO : c'est un set transformable. Un mécanisme permet de diviser la façade pour révéler le Mind Lair de Vecna et sa fameuse horloge grand-père. Les sept pièces intérieures sont détaillées, incluant les chambres d'Alice et Henry, le couloir hanté et le repaire mental. Le set inclut aussi la voiture de Steve, le van de la station WSQK et le vélo de Will. Pour 279,99 euros, c'est un tarif dans la moyenne haute des sets Icons, mais le mécanisme de transformation et la richesse des détails peuvent justifier l'investissement pour les collectionneurs.
On se retrouve face à un choix un peu cornélien pour les fans de Stranger Things. D'un côté, un set magnifique qui reproduit fidèlement l'univers de la série avec des innovations techniques intéressantes. De l'autre, des indices narratifs assez explicites sur le destin de plusieurs personnages, révélés avant même que Netflix ait diffusé le final. Difficile de ne pas remarquer que LEGO aurait pu décaler la sortie de quelques semaines pour éviter tout soupçon. Mais bon, visiblement, le marketing prime sur la surprise.
