Apple casse les clichés avec une pub inclusive et survoltée
Par Laurence - Publié le
A l'occasion de la Journée Handicap, Apple a publié une vidéo rythmée — façon clip musical — sur le thème de l'accessibilité, afin d'honorer les étudiants de toutes capacités. L’objectif est bien sûr de montrer comment le Mac, l’iPhone, l’iPad (et d’autres produits Apple) peuvent accompagner chaque étudiant dans son quotidien, qu’il nécessite ou pas des aménagements particuliers.
Le spot, mis en musique par la chanson
On y voit notamment l’usage des fonctionnalités d’accessibilité d’Apple : Loupe (Magnifier) sur Mac, Lecteur d’écran (VoiceOver) ou Braille, Live Captions, reconnaissance de nom et de son et bien autres aides à l’apprentissage ou à la vie sur le campus. L’ensemble est traité avec dynamisme, mais une certaine authenticité.
Depuis des années, Apple revendique l’accessibilité comme partie intégrante de son ADN. Tim Cook n’a jamais cessé de le rappeler et cette nouvelle pub qui casse les codes le confirme avec force.
En mai dernier, Apple avait déjà dévoilé un lot de nouveautés d’accessibilité, à destination de l’ensemble de ses appareils : reconnaissance audio, sous-titres en direct, compatibilité Braille, ajustements d’affichage, outils d’aide à la concentration, etc. Ces fonctions ne sont pas pensées comme des options supplémentaires, mais comme des services de base — pensés pour tout le monde.
I’m Not Remarkable
Le spot, mis en musique par la chanson
I’m Not Remarkablede Kittyy & The Class, ne cherche pas à transformer ces étudiants en héros dotés de super pouvoirs, mais bien de rappeler qu’ils sont des étudiants comme les autres : prenant des notes en cours (avec leurs pieds dans certains cas), courant sur le terrain de sport, traînant entre amis, galérant en TD (comme tout monde), etc. Juste que pour eux, l’outil numérique change tout.
On y voit notamment l’usage des fonctionnalités d’accessibilité d’Apple : Loupe (Magnifier) sur Mac, Lecteur d’écran (VoiceOver) ou Braille, Live Captions, reconnaissance de nom et de son et bien autres aides à l’apprentissage ou à la vie sur le campus. L’ensemble est traité avec dynamisme, mais une certaine authenticité.
L'accessibilité, l'autre cheval de bataille d'Apple
Depuis des années, Apple revendique l’accessibilité comme partie intégrante de son ADN. Tim Cook n’a jamais cessé de le rappeler et cette nouvelle pub qui casse les codes le confirme avec force.
En mai dernier, Apple avait déjà dévoilé un lot de nouveautés d’accessibilité, à destination de l’ensemble de ses appareils : reconnaissance audio, sous-titres en direct, compatibilité Braille, ajustements d’affichage, outils d’aide à la concentration, etc. Ces fonctions ne sont pas pensées comme des options supplémentaires, mais comme des services de base — pensés pour tout le monde.
Qu'en penser ?
Dans un contexte où l’inclusion, l’égalité des chances, et la lutte contre les discriminations sont de plus en plus présentes dans les débats publics, surtout aux USA, Apple prend clairement position. Cette pub arrive à un moment clé : le monde de l’éducation, de l’emploi, des loisirs — le tout est de plus en plus numérisé.
Or, derrière cette digitalisation éclair, une fracture persiste : beaucoup d’utilisateurs restent partiellement ou totalement exclus d’outils pourtant essentiels à la vie moderne. Les problèmes d’accessibilité ne concernent pas seulement les étudiants en situation de handicap, mais plus largement toutes les personnes pour qui la technologie n’a jamais été pensée.
Or, derrière cette digitalisation éclair, une fracture persiste : beaucoup d’utilisateurs restent partiellement ou totalement exclus d’outils pourtant essentiels à la vie moderne. Les problèmes d’accessibilité ne concernent pas seulement les étudiants en situation de handicap, mais plus largement toutes les personnes pour qui la technologie n’a jamais été pensée.