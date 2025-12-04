Apple casse les clichés avec une pub inclusive et survoltée

Qu'en penser ?

Dans un contexte où l’inclusion, l’égalité des chances, et la lutte contre les discriminations sont de plus en plus présentes dans les débats publics, surtout aux USA, Apple prend clairement position. Cette pub arrive à un moment clé : le monde de l’éducation, de l’emploi, des loisirs — le tout est de plus en plus numérisé.



Or, derrière cette digitalisation éclair, une fracture persiste : beaucoup d’utilisateurs restent partiellement ou totalement exclus d’outils pourtant essentiels à la vie moderne. Les problèmes d’accessibilité ne concernent pas seulement les étudiants en situation de handicap, mais plus largement toutes les personnes pour qui la technologie n’a jamais été pensée.