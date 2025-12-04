Ce constructeur auto dévoile ses lunettes connectées Livis, pensées pour la voiture
Le constructeur automobile chinois Li Auto vient de présenter ses premières lunettes intelligentes. Baptisées Livis, elles intègrent une IA maison et se connectent directement aux véhicules de la marque pour offrir une expérience inédite.
Li Auto a officiellement lancé ses lunettes Livis. Le constructeur, connu pour ses SUV électriques haut de gamme, s'aventure donc sur le marché des objets connectés portables avec un produit qui mise avant tout sur la légèreté. Avec seulement 36 grammes sur la balance, les Livis sont annoncées comme 20% plus légères que les lunettes IA concurrentes. Le design adopte un style Wellington classique, disponible en trois coloris : noir, gris tech et vert olive, avec au choix des finitions brillantes ou mates. Côté optique, les verres Zeiss sont fournis en standard, avec la possibilité de commander des verres correcteurs via un service en ligne.
Sous le capot, on trouve une puce Hengxuan BES2800 accompagnée d'un processeur d'image dédié. La caméra embarquée utilise un capteur Sony IMX681 de 12 mégapixels, capable de filmer en 4K avec stabilisation électronique. L'ensemble est alimenté par le modèle d'intelligence artificielle MindGPT-4o, développé par Li Auto. Côté autonomie, le constructeur annonce jusqu'à 19 heures d'utilisation quotidienne, ce qui est plutôt confortable. Un étui de charge sans fil est inclus, comme avec les Ray-Ban Meta. Le tout est proposé à partir de 1 999 yuans, soit environ 300 euros.
La vraie différence des Livis par rapport aux Ray-Ban Meta ou aux lunettes Xiaomi, c'est leur connexion avec les voitures de la marque. Via Bluetooth et 5G, les lunettes permettent de contrôler son véhicule à distance jusqu'à 100 mètres : ouverture des portes coulissantes, climatisation, sièges chauffants ou encore vérification de l'autonomie restante. L'assistant vocal Lixiang Tongxue, que les propriétaires de Li Auto connaissent déjà, est directement intégré aux lunettes. Le nom Livis fait d'ailleurs référence à Jarvis, l'IA fictive de Tony Stark dans les films Marvel. Une façon pour Li Auto d'afficher ses ambitions.
On voit bien que Li Auto cherche à se positionner comme un acteur tech à part entière, et pas seulement comme un constructeur automobile. Les specs sont solides, le prix est agressif, et l'intégration dans la voiture apporte une vraie valeur ajoutée pour les propriétaires de la marque. Par contre, pour les autres, l'intérêt reste un peu limité sans véhicule Li Auto. Difficile aussi de savoir si ces lunettes arriveront un jour en Europe, le constructeur chinois n'ayant pas encore débarqué sur notre continent. En attendant, la bataille des lunettes connectées fait rage en Chine avec près de 70 entreprises sur le coup.
