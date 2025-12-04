Ce constructeur auto dévoile ses lunettes connectées Livis, pensées pour la voiture

On en dit quoi ?



On voit bien que Li Auto cherche à se positionner comme un acteur tech à part entière, et pas seulement comme un constructeur automobile. Les specs sont solides, le prix est agressif, et l'intégration dans la voiture apporte une vraie valeur ajoutée pour les propriétaires de la marque. Par contre, pour les autres, l'intérêt reste un peu limité sans véhicule Li Auto. Difficile aussi de savoir si ces lunettes arriveront un jour en Europe, le constructeur chinois n'ayant pas encore débarqué sur notre continent. En attendant, la bataille des lunettes connectées fait rage en Chine avec près de 70 entreprises sur le coup.