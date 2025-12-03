Xiaomi passe le cap des 500 000 voitures électriques vendues en à peine 20 mois

On en dit quoi ?



On connaissait Xiaomi pour ses smartphones et ses objets connectés, et voilà que la marque se retrouve à jouer dans la cour des grands de l'automobile électrique. Le plus impressionnant reste cette rentabilité atteinte aussi vite, là où beaucoup de constructeurs traditionnels peinent encore à équilibrer leurs comptes sur l'électrique. Reste à voir si ce succès chinois pourra se répliquer en Europe dans deux ans.