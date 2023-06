Vision Pro : des modules correctifs Zeiss pour les porteurs de lunettes

Des modules correctifs magnétiques conçus par Zeiss

forcer

Des inserts optiques vendus séparément

la fidélité visuelle et la précision du suivi des yeux

Alors que les casques concurrents, dont le Meta Quest 2 permettant de porter plus ou moins confortablement des lunettes correctives (ou d'installer des lentilles VirtuClear à 79,99 dollars ), l. Comme sur le Quest, il sera peut-être possible dela mise en place de lunettes traditionnelles, mais l'étanchéité du cache anti-lumière ne sera alors plus optimale, et le confort peut en prendre un coup en fonction du format des lunettes.Selon le communiqué d'Apple,. L'usage optimal du casque pour les utilisateurs nécessitant des verres correctifs passera donc par l'achat de ces modules en sus du casque à 3 499 dollars (penser au tarif en euros peut faire frémir). Cupertino indique que la plupart des corrections seront disponibles (pas toutes donc), mais ne précise pas encore les tarifs qui seront pratiqués.