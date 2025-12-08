Vexé, Elon Musk suspend un compte de la Commission européenne sur X
Par Laurence - Publié le
Le bras de fer entre Elon Musk et l’Union européenne a connu un nouveau tournant ce week-end. Après avoir été condamné à une amende record de 120 millions d’euros par la Commission européenne, le réseau social X a suspendu l’un des comptes officiels de Bruxelles, déclenchant une nouvelle vague de tensions politiques entre les deux rives de l’Atlantique.
Dimanche, Nikita Bier, responsable produit chez X, a annoncé la suspension du compte
Selon X, ce compte aurait enfreint les règles de la plateforme en publiant des liens présentés de manière trompeuse comme des vidéos, une pratique accusée d’augmenter artificiellement leur visibilité. Le compte principal de la Commission reste, lui, actif.
Mais la temporalité interroge : cette suspension intervient trois jours après que Bruxelles a infligé à X la toute première amende de l’histoire du Digital Services Act (DSA), le règlement européen destiné à encadrer les grandes plateformes.
Le 5 décembre, la Commission européenne a sanctionné X à hauteur de 120 millions d’euros pour plusieurs manquements : un système de coche bleue jugé trompeur, un défaut de transparence dans le registre des publicités, ainsi que des informations insuffisantes sur les annonceurs et les contenus sponsorisés.
Il s’agit de la première sanction formelle depuis l’entrée en vigueur du DSA.
Si TikTok, Meta, AliExpress ou encore Booking font déjà l’objet de procédures, aucune plateforme n’avait encore été condamnée. Bruxelles précise que le montant pourrait augmenter : plusieurs enquêtes restent ouvertes, notamment sur la modération des contenus illicites.
Le week-end a vu Elon Musk multiplier les attaques. L'homme d'affaires a en effet qualifié l’Union européenne de
Cette rhétorique intervient dans un climat déjà tendu. Depuis le rachat de Twitter en 2022, Elon Musk n’a cessé de dénoncer les régulations européennes qu’il juge contraires à la liberté d’expression.
Pourtant, depuis octobre 2023, la Commission n’achète plus aucune publicité sur X, ce qui contredit en partie les accusations de manipulations d’audience évoquées par X. Un porte-parole de l’exécutif européen a rappelé que
La décision européenne a également irrité certains responsables américains. L’ambassadeur des États-Unis auprès de l’UE, Andrew Puzder, a dénoncé
Ces réactions illustrent une ligne de fracture croissante entre Bruxelles—adepte d’un encadrement strict des géants américains—et Washington, plus réticent à freiner leurs activités.
Pour l’UE, l’amende vise à affirmer une règle : les très grandes plateformes ne sont plus au-dessus des lois européennes. Pour Elon Musk, elle s’inscrit dans une confrontation plus large autour de la liberté d’expression et du contrôle des contenus.
Il reste que la suspension d’un compte institutionnel, même secondaire, est perçue comme un geste de défi direct vis-à-vis de Bruxelles. Le DSA prévoit des sanctions théoriquement bien plus élevées : jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial, voire une interdiction temporaire de service en cas de violations répétées.
À ce stade, X semble prêt à pousser l’affrontement bien plus loin que les autres plateformes américaines. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives, autant pour l’avenir du DSA que pour la relation déjà fragile entre Musk et l’Union européenne.
Une suspension qui ressemble à des représailles
Dimanche, Nikita Bier, responsable produit chez X, a annoncé la suspension du compte
EU Commission Ads, un compte secondaire utilisé par les services de communication de la Commission pour diffuser des campagnes sponsorisées.
Selon X, ce compte aurait enfreint les règles de la plateforme en publiant des liens présentés de manière trompeuse comme des vidéos, une pratique accusée d’augmenter artificiellement leur visibilité. Le compte principal de la Commission reste, lui, actif.
Mais la temporalité interroge : cette suspension intervient trois jours après que Bruxelles a infligé à X la toute première amende de l’histoire du Digital Services Act (DSA), le règlement européen destiné à encadrer les grandes plateformes.
Une amende symbolique et un signal de Bruxelles
Le 5 décembre, la Commission européenne a sanctionné X à hauteur de 120 millions d’euros pour plusieurs manquements : un système de coche bleue jugé trompeur, un défaut de transparence dans le registre des publicités, ainsi que des informations insuffisantes sur les annonceurs et les contenus sponsorisés.
Il s’agit de la première sanction formelle depuis l’entrée en vigueur du DSA.
Si TikTok, Meta, AliExpress ou encore Booking font déjà l’objet de procédures, aucune plateforme n’avait encore été condamnée. Bruxelles précise que le montant pourrait augmenter : plusieurs enquêtes restent ouvertes, notamment sur la modération des contenus illicites.
Une confrontation idéologique
Le week-end a vu Elon Musk multiplier les attaques. L'homme d'affaires a en effet qualifié l’Union européenne de
bureaucratie tyranniqueet
woke, appelant à sa dissolution. Il en a profité pour attiser le feu en relayant de nombreux messages hostiles visant la Commission.
Cette rhétorique intervient dans un climat déjà tendu. Depuis le rachat de Twitter en 2022, Elon Musk n’a cessé de dénoncer les régulations européennes qu’il juge contraires à la liberté d’expression.
Pourtant, depuis octobre 2023, la Commission n’achète plus aucune publicité sur X, ce qui contredit en partie les accusations de manipulations d’audience évoquées par X. Un porte-parole de l’exécutif européen a rappelé que
la Commission utilise toutes les plateformes de bonne foi, tout en soulignant que la suspension n’affecte pas ses communications essentielles.
La décision européenne a également irrité certains responsables américains. L’ambassadeur des États-Unis auprès de l’UE, Andrew Puzder, a dénoncé
un excès réglementaire visant l’innovation américaine. Le vice-président JD Vance a lui aussi critiqué ouvertement la sanction.
Ces réactions illustrent une ligne de fracture croissante entre Bruxelles—adepte d’un encadrement strict des géants américains—et Washington, plus réticent à freiner leurs activités.
Qu'en penser ?
Pour l’UE, l’amende vise à affirmer une règle : les très grandes plateformes ne sont plus au-dessus des lois européennes. Pour Elon Musk, elle s’inscrit dans une confrontation plus large autour de la liberté d’expression et du contrôle des contenus.
Il reste que la suspension d’un compte institutionnel, même secondaire, est perçue comme un geste de défi direct vis-à-vis de Bruxelles. Le DSA prévoit des sanctions théoriquement bien plus élevées : jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial, voire une interdiction temporaire de service en cas de violations répétées.
À ce stade, X semble prêt à pousser l’affrontement bien plus loin que les autres plateformes américaines. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives, autant pour l’avenir du DSA que pour la relation déjà fragile entre Musk et l’Union européenne.