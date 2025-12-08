Vexé, Elon Musk suspend un compte de la Commission européenne sur X

Une suspension qui ressemble à des représailles

Pour l’UE, l’amende vise à affirmer une règle : les très grandes plateformes ne sont plus au-dessus des lois européennes. Pour Elon Musk, elle s’inscrit dans une confrontation plus large autour de la liberté d’expression et du contrôle des contenus.



Il reste que la suspension d’un compte institutionnel, même secondaire, est perçue comme un geste de défi direct vis-à-vis de Bruxelles. Le DSA prévoit des sanctions théoriquement bien plus élevées : jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial, voire une interdiction temporaire de service en cas de violations répétées.



À ce stade, X semble prêt à pousser l’affrontement bien plus loin que les autres plateformes américaines. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives, autant pour l’avenir du DSA que pour la relation déjà fragile entre Musk et l’Union européenne.

Dimanche, Nikita Bier, responsable produit chez X, a annoncé la suspension du compte, un compte secondaire utilisé par les services de communication de la Commission pour diffuser des campagnes sponsorisées.Selon X, ce compte auraiten publiant des liens présentés de manière trompeuse comme des vidéos, une pratique accusée d’augmenter artificiellement leur visibilité. Le compte principal de la Commission reste, lui, actif.: cette suspension intervient trois jours après que Bruxelles a infligé à X la toute première amende de l’histoire du Digital Services Act (DSA), le règlement européen destiné à encadrer les grandes plateformes.Le 5 décembre,: un système de coche bleue jugé trompeur, un défaut de transparence dans le registre des publicités, ainsi que des informations insuffisantes sur les annonceurs et les contenus sponsorisés.Il s’agit de ladepuis l’entrée en vigueur du DSA.Si TikTok, Meta, AliExpress ou encore Booking font déjà l’objet de procédures, aucune plateforme n’avait encore été condamnée. Bruxelles précise que le montant pourrait augmenter : plusieurs enquêtes restent ouvertes, notamment sur la modération des contenus illicites.Le week-end a vu Elon Musk multiplier les attaques. L'homme d'affaires a en effet qualifié l’Union européenne deet, appelant à sa dissolution. Il en a profité pour attiser le feu en relayant de nombreux messages hostiles visant la Commission.. Depuis le rachat de Twitter en 2022, Elon Musk n’a cessé de dénoncer les régulations européennes qu’il juge contraires à la liberté d’expression.Pourtant, depuis octobre 2023, la Commission n’achète plus aucune publicité sur X, ce qui contredit en partie les accusations de manipulations d’audience évoquées par X. Un porte-parole de l’exécutif européen a rappelé que, tout en soulignant queLa décision européenne a également irrité certains responsables américains. L’ambassadeur des États-Unis auprès de l’UE, Andrew Puzder, a dénoncé. Le vice-président JD Vance a lui aussi critiqué ouvertement la sanction.—adepte d’un encadrement strict des géants américains—et Washington, plus réticent à freiner leurs activités.