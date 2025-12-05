Elon Musk ne va pas aimer : la sanction de l'Europe contre X vient de tomber et elle est colossale

On en dit quoi ?



On assiste à un bras de fer politique autant que juridique. La décision arrive à un moment particulièrement tendu, avec JD Vance qui a immédiatement dénoncé une attaque contre la liberté d'expression américaine, et Elon Musk qui promet une bataille publique devant les tribunaux. La commissaire Henna Virkkunen a beau répéter que cette amende n'a rien à voir avec de la censure, difficile de ne pas remarquer le timing explosif de l'affaire. Reste à voir si X va réellement modifier son système de badge bleu ou si cette première sanction DSA ne sera que le début d'un long feuilleton transatlantique. Vous en pensez quoi ?