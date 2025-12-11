Pourquoi les bureaux de Temu ont-ils été perquisitionnés ?

Qu'en penser ?



Entre le FSR, le Digital Services Act, la future refonte des règles douanières et l’offensive contre les pratiques des géants asiatiques du e-commerce, l’Union européenne consolide une ligne de plus en plus assumée : protéger son marché intérieur face à des acteurs soutenus par des États tiers. Temu devient ainsi, après TikTok, Shein ou Huawei, un nouvel exemple de cette stratégie de confrontation régulatoire. Ces investigations déboucheront-elles sur des sanctions ou la plateforme parviendra-t-elle à convaincre qu’elle ne bénéficie d’aucune aide incompatible avec les règles européennes ?