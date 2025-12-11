Cette simple image générée par IA a suffit à paralyser 32 trains
Par Vincent Lautier - Publié le
Au Royaume-Uni, une image truquée montrant un pont ferroviaire effondré a circulé sur les réseaux sociaux après un petit séisme. Network Rail a dû stopper le trafic pendant plus d'une heure pour vérifier l'état du pont, qui était en réalité intact.
Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2025, un tremblement de terre de magnitude 3,3 a secoué le Lancashire et le sud du Lake District. Peu après, une image montrant le Carlisle Bridge de Lancaster gravement endommagé a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que cette image était fausse, probablement générée par intelligence artificielle. Network Rail, alerté à 00h30, a pris l'image au sérieux et stoppé immédiatement le trafic ferroviaire sur le pont pour envoyer des équipes d'inspection sur place.
Le trafic a été interrompu pendant environ une heure et demie, le temps que les inspecteurs confirment que le pont de 179 ans n'avait subi aucun dommage. Au total, 32 services ont été impactés, incluant des trains de passagers et de fret. La plupart des retards étaient locaux, mais la West Coast Main Line étant une artère majeure, les perturbations se sont fait sentir jusqu'en Écosse. Un journaliste de la BBC a passé l'image dans un chatbot IA qui a identifié plusieurs zones suspectes de manipulation, confirmant les soupçons de canular.
Le gestionnaire du réseau ferroviaire britannique n'a pas mâché ses mots.
Ce genre d'incident montre parfaitement les dérives possibles de l'IA générative. Ce qui demandait des heures de travail Photoshop il y a encore un an se fait maintenant en quelques secondes avec une simple description textuelle. Et les conséquences ne sont pas que virtuelles : des trains retardés, des équipes mobilisées pour rien, des passagers potentiellement bloqués. L'expert ferroviaire Tony Miles le rappelle : un retard peut faire rater un rendez-vous médical, un vol ou des funérailles…
Un canular aux conséquences bien réelles
32 trains retardés et des répercussions jusqu'en Écosse
Network Rail appelle à la responsabilité
La création et le partage d'images truquées comme celle-ci provoquent des retards totalement inutiles pour les passagers, à un coût pour le contribuable, a déclaré un porte-parole.
Cela alourdit la charge de travail de nos équipes de terrain qui travaillent déjà dur pour maintenir le réseau en bon état.La police des transports britannique a été informée de l'incident mais n'a ouvert aucune enquête, considérant l'affaire comme une fausse alerte causée par la diffusion d'une image générée par IA.
On en dit quoi ?
