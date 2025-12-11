Cette simple image générée par IA a suffit à paralyser 32 trains

On en dit quoi ?



Ce genre d'incident montre parfaitement les dérives possibles de l'IA générative. Ce qui demandait des heures de travail Photoshop il y a encore un an se fait maintenant en quelques secondes avec une simple description textuelle. Et les conséquences ne sont pas que virtuelles : des trains retardés, des équipes mobilisées pour rien, des passagers potentiellement bloqués. L'expert ferroviaire Tony Miles le rappelle : un retard peut faire rater un rendez-vous médical, un vol ou des funérailles…