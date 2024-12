Erreur de débutant

« BBC News est le média d'information le plus fiable au monde. Il est essentiel pour nous que notre public puisse faire confiance à toute information ou journalisme publié en notre nom et cela inclut les notifications. Nous avons contacté Apple pour soulever cette préoccupation et résoudre le problème. »

Les défis de l'IA

Il n'y a pas seulement ChatGPT qui a eu le hoquet jeudi dernier.Cette dernière mentionnait que Luigi Mangione -le principal suspect- s’était suicidé.Or ce dernier, âgé de 26 ans, est toujours en vie. Il a été arrêté à Altoona, Pennsylvanie, le 9 décembre, et reste pour le moment en détention.Dans une déclaration officielle, la BBC a souligné l’importance de maintenir la confiance du public dans son contenu et a contacté Apple pour signaler ce problème. Elle a évidemment demandé une résolution rapide. Elle insiste en effet sur la nécessité que son nom et sa réputation ne soient pas associés à des erreurs, en particulier via des notifications générées par des tiers.Cet incident montre comment une mauvaise gestion des algorithmes ou des données peut entraîner des erreurs, plus ou moins graves, et contribuer à renforcer la désinformation.Ce n’est certes pas le premier cas où une IA d’une grande entreprise est critiquée pour des erreurs de contenu ou de désinformation, mais il s'agit de la première d'Apple. Apple Intelligence étant encore fort jeune,et ajuster son algorithme pour éviter les fausses associations et garantir que les notifications reflètent fidèlement les sources.