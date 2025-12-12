Communiquer avec une machine ou une IA... sans parler ? C'est désormais possible !
L’interface homme-machine ne cesse de fasciner mais ces derniers temps, les avancées technologiques permettant de passer à l'acte. La start-up bostonienne AlterEgo vient d'ailleurs de présenter un dispositif portable permettant de communiquer sans parler à un ordinateur ou à une IA, grâce à la détection de signaux musculaires imperceptibles. Une première tentative sérieuse de commercialisation d’une technologie issue du MIT, longtemps considérée comme expérimentale !
Contrairement aux implants cérébraux comme ceux de Neuralink ou aux casques EEG, AlterEgo ne lit pas l’activité du cerveau. Le système repose sur une approche bien différente : la capture de micro-signaux neuromusculaires au niveau du visage et de la gorge, générés lorsqu’un utilisateur prononce intérieurement un mot sans le vocaliser.
Ces signaux, quasi impossibles à percevoir extérieurement, sont analysés par un modèle de machine learning, qui les transforme en texte ou en commandes. Les réponses sont alors transmises via la technique de la conduction osseuse (un peu comme les écouteurs Shokz), et ne sont donc audibles que par l’utilisateur. Ce qui permettrait ainsi une communication d'un nouveau genre, ne nécessitant ni voix, ni écran, ni clavier.
Le fondateur d’AlterEgo, Arnav Kapur, avait présenté un premier prototype en 2018 alors qu’il était encore étudiant au MIT Media Lab. L’appareil avait démontré que le
À l’époque, le laboratoire évoquait déjà plusieurs applications possibles, comme l'assistance aux personnes atteintes de troubles de la parole, l'nterface pour assistants vocaux, et l'interaction silencieuse dans des environnements bruyants ou sensibles.
La version dévoilée aujourd’hui reprend ces travaux, mais dans un form factor plus discret et plus abouti, capable de décoder le langage interne en temps réel. AlterEgo présentera officiellement ce modèle lors du Axios AI+ Summit, le 17 septembre à Washington D.C.
Ce wearable s’inscrit dans une dynamique de recherche déjà ancienne. L’électromyographie (EMG) est une technologie mature, utilisée notamment dans les prothèses contrôlées par les muscles. L’armée américaine avait exploré le même concept dans les années 2000, avec des résultats limités.
Mais AlterEgo combine trois avancées : des capteurs EMG miniaturisés et plus sensibles, une modélisation logicielle capable de décrypter le langage silencieux, et une intégration avec des systèmes audio en conduction osseuse.
L’entreprise insiste sur un point : AlterEgo ne lit pas les pensées, mais uniquement des signaux musculaires déclenchés volontairement. Une différence majeure avec les approches invasives comme Neuralink, ou les tentatives d’analyse cognitive par électroencéphalogramme.
AlterEgo arrive dans un secteur où plusieurs géants investissent déjà lourdement. Neuralink (Elon Musk) mise sur des implants cérébraux destinés d’abord au domaine médical. Meta travaille sur des bracelets EMG dédiés aux futures lunettes de réalité augmentée. Apple et Google explorent les interactions vocales, gestuelles et multimodales via leurs plateformes d’IA. La start-up espère que son approche non invasive, légère et immédiatement utilisable séduira un public beaucoup plus large.
Les cas d’usage envisagés sont nombreux : interagir avec Siri, Gemini ou ChatGPT sans prononcer un mot, contrôler silencieusement une interface en réalité augmentée, commander un appareil dans un environnement où parler est impossible, et offrir un nouvel outil aux personnes souffrant d’aphasie ou de handicaps moteurs.
Si elle tient ses promesses, cette technologie pourrait devenir une nouvelle couche d’interaction dans l’écosystème des wearables — et une alternative crédible aux implants cérébraux.
AlterEgo n’a pas encore annoncé de date de commercialisation ni de détails sur son financement, mais le lancement d’un premier prototype public marque un tournant : la communication silencieuse s’apprête à sortir des laboratoires.
Un dialogue silencieux, sans lecture d’ondes cérébrales
Une technologie désormais prête pour la commercialisation
Le fondateur d’AlterEgo, Arnav Kapur, avait présenté un premier prototype en 2018 alors qu’il était encore étudiant au MIT Media Lab. L’appareil avait démontré que le
subvocal speech— la verbalisation interne — pouvait être capté avec une précision suffisante pour contrôler des systèmes simples.
Pourquoi cette approche se distingue des autres interfaces homme-machine
Qu'en penser ?
