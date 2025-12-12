Communiquer avec une machine ou une IA... sans parler ? C'est désormais possible !

Qu'en penser ?



Les cas d’usage envisagés sont nombreux : interagir avec Siri, Gemini ou ChatGPT sans prononcer un mot, contrôler silencieusement une interface en réalité augmentée, commander un appareil dans un environnement où parler est impossible, et offrir un nouvel outil aux personnes souffrant d’aphasie ou de handicaps moteurs.



Si elle tient ses promesses, cette technologie pourrait devenir une nouvelle couche d’interaction dans l’écosystème des wearables — et une alternative crédible aux implants cérébraux.



AlterEgo n’a pas encore annoncé de date de commercialisation ni de détails sur son financement, mais le lancement d’un premier prototype public marque un tournant : la communication silencieuse s’apprête à sortir des laboratoires.