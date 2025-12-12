Fin de la 2G et de la 3G : des millions d’appareils bientôt obsolètes !

Une baisse mesurée, mais encore limitée

La 2G en première ligne

Un enjeu industriel autant que grand public

Qu'en penser ?



La transition est inévitable ! L’extinction de la 2G puis de la 3G marque une étape structurante dans l’évolution des réseaux mobiles français. Si la baisse du nombre de cartes SIM concernées est désormais engagée, les chiffres publiés par l’Arcep rappellent que la transition est loin d’être achevée.



À mesure que les échéances approchent, la pression va monter sur les opérateurs, les entreprises et les collectivités pour accélérer le renouvellement des équipements. La fin des réseaux historiques n’est plus une perspective lointaine : elle est désormais une réalité en cours, trimestre après trimestre.

Ce nouvel état des lieux, arrêté à fin septembre 2025, confirme une, mais révèle aussi l’ampleur du chantier à venir, tant pour les particuliers que pour les usages industriels.Sur les trois derniers mois,, soit une baisse de 4,8 %. Le parc total reste toutefois conséquent, avec 5,6 millions de cartes SIM encore actives sur ces technologies à fin septembre.Dans le détail, près de la moitié de ces cartes (47 %, soit 2,6 millions) sont utilisées pour. Le reste, soit 3 millions de cartes (53 %), concerne des usages Machine to Machine (MtoM), souvent invisibles pour le grand public, comme par exemple les systèmes d’alarme connectés et de télésurveillance, les systèmes de pilotage du chauffage, des interphones et visiophones connectés, ou encore celui de votre ascenseur, et enfin, les systèmes de téléassistance aux personnes ou certains dispositifs médicaux.La décroissance est. Entre juin et septembre 2025, le parc de cartes SIM 2G destinées aux usages voix/SMS/data a diminué de 4 %, tandis que celui des usages MtoM a chuté de plus de 10 % sur la même période.Les opérateurs ont en effet confirmé des calendriers d’extinction de la 2G plus rapprochés que ceux de la 3G, poussant les acteurs concernés à migrer en priorité vers des équipements compatibles 4G ou 5G.Si les smartphones anciens encore connectés en 2G ou 3G sont souvent mis en avant,. Ces équipements, parfois déployés depuis plus de dix ans, sont nombreux, dispersés et coûteux à remplacer.L’Autorité de régulation indique qu’elle restera particulièrement attentive aux actions menées par Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR pour informer leurs clients et accompagner cette transition.: éviter des interruptions de service brutales et garantir une migration progressive vers des technologies plus modernes et plus pérennes.