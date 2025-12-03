Usurpation de numéros : ce qui va changer au 1er janvier 2026 !
Face à l’explosion des arnaques téléphoniques et de l’usurpation de numéros mobiles, l’Arcep vient de publier une décision majeure qui modifie en profondeur la manière dont les appels sont authentifiés et affichés en France. Objectif : endiguer un fléau qui touche désormais des dizaines de milliers d’usagers, et renforcer la confiance dans la présentation des numéros.
18 000 signalements depuis janvier : la fraude change d’échelle
Depuis le début de l’année 2025, la plateforme
J’alertede l’Arcep a enregistré près de 18 000 signalements d’usurpation de numéro : un chiffre colossal qui illustre l’ampleur du problème. Le mécanisme d’authentification du numéro d’appelant (MAN), imposé par la loi de 2020, fonctionne. Mais les fraudeurs ont évidemment trouvé des failles, notamment via des appels émis depuis l’étranger en utilisant des numéros mobiles français volés.
Désormais, la situation part un peu dans tous les sens : des abonnés voient leur propre numéro utilisé pour spammer, et reçoivent ensuite des appels furieux de victimes persuadées qu’ils en sont l’origine. La spirale est anxiogène pour les particuliers, et le défi technique pour les opérateurs.
Ce qui va changer au 1er janvier 2026
La décision de l’Arcep repose sur trois mesures phares, destinées à rendre l’usurpation beaucoup plus difficile. La première concerne le masquage automatique des numéros mobiles non authentifiés venant de l’étranger. C’est la mesure la plus visible : tout appel provenant de l’international affichant un numéro mobile français non authentifié deviendra automatiquement
numéro masqué.
En effet, les opérateurs ne peuvent pas techniquement toujours vérifier que le numéro supposé français appartient réellement à un abonné en itinérance. Or, plus de 80 % des abonnés français en roaming seront authentifiés d’ici fin 2025 grâce à de nouveaux protocoles. Ce masquage temporaire — qui est actif le temps de la transition technique — permettra d’éviter l’usurpation de numéros mobiles, et de restaurer une certaine confiance dans les numéros affichés.
La deuxième mesure est plus technique, il s'agit de masquer le numéro dès que l’authentification ne peut pas être transmise correctement, afin d’éviter que des fraudeurs n’exploitent ces faiblesses techniques. En revanche, les opérateurs devront conserver la signature d’origine, documenter les raisons techniques, et informer l’Arcep des correctifs en cours.
Enfin la troisième mesure concerne la vérification stricte des numéros utilisés par les clients professionnels. La “chaîne de confiance” repose sur l’opérateur qui émet l’appel. Désormais, celui-ci devra contractuellement : lister précisément les numéros que son client est autorisé à utiliser, et bloquer automatiquement toute tentative d’utiliser un autre numéro. Une mesure essentielle pour limiter l’usurpation via des plateformes d’appel pros.
Des modifications pour l’intérêt général
La loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques impose la création de numéros dédiés aux communications automatisées d’intérêt général (administrations, santé, sécurité…). L’Arcep crée donc une nouvelle catégorie de numéros réservés aux organisations officiellement désignées, pour éviter que des fraudeurs ne se fassent passer pour elles.
Face à la demande croissante en numéros et à de nouveaux usages, l’Arcep attribue de nouvelles plages de numérotation aux territoires ultramarins, pour répondre aux besoins des entreprises et des consommateurs.
L’Arcep impose désormais un délai obligatoire de 45 jours avant qu’un numéro résilié (par exemple lors de la fermeture d’une ligne cuivre) puisse être attribué à un autre abonné. Le but est de laisser à l’utilisateur le temps de récupérer son numéro avant qu’il ne soit définitivement perdu. Une demande de longue date des opérateurs… et des usagers.
qu'en penser ?
L’Arcep s’attaque ici à un phénomène qui n’a cessé de se professionnaliser.
Avec l’arrivée massive de l’IA générative dans les outils de phishing vocal (vishing), l’usurpation de numéro est devenue une arme centrale pour les escrocs. Le dispositif 2026 marque donc une évolution clé : plus de vérification, plus de masquage préventif, plus de traçabilité Une nouvelle étape pour reprendre le contrôle d’un canal longtemps laissé vulnérable.