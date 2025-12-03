Usurpation de numéros : ce qui va changer au 1er janvier 2026 !

18 000 signalements depuis janvier : la fraude change d’échelle

Ce qui va changer au 1er janvier 2026

En effet, les opérateurs ne peuvent pas techniquement toujours vérifier que le numéro supposé français appartient réellement à un abonné en itinérance. Or, plus de 80 % des abonnés français en roaming seront authentifiés d’ici fin 2025 grâce à de nouveaux protocoles. Ce masquage temporaire — qui est actif le temps de la transition technique — permettra d’éviter l’usurpation de numéros mobiles, et de restaurer une certaine confiance dans les numéros affichés.

Des modifications pour l’intérêt général

qu'en penser ?



L’Arcep s’attaque ici à un phénomène qui n’a cessé de se professionnaliser.

Avec l’arrivée massive de l’IA générative dans les outils de phishing vocal (vishing), l’usurpation de numéro est devenue une arme centrale pour les escrocs. Le dispositif 2026 marque donc une évolution clé : plus de vérification, plus de masquage préventif, plus de traçabilité Une nouvelle étape pour reprendre le contrôle d’un canal longtemps laissé vulnérable.

Depuis le début de l’année 2025,: un chiffre colossal qui illustre l’ampleur du problème. Le mécanisme d’authentification du numéro d’appelant (MAN), imposé par la loi de 2020, fonctionne., notamment via des appels émis depuis l’étranger en utilisant des numéros mobiles français volés.Désormais,: des abonnés voient leur propre numéro utilisé pour spammer, et reçoivent ensuite des appels furieux de victimes persuadées qu’ils en sont l’origine. La spirale estpour les particuliers, et le défi technique pour les opérateurs.La décision de l’Arcep repose sur, destinées à rendre l’usurpation beaucoup plus difficile. La première concerne. C’est la mesure la plus visible : tout appel provenant de l’international affichant un numéro mobile français non authentifié deviendra automatiquementafin d’éviter que des fraudeurs n’exploitent ces faiblesses techniques.. La “chaîne de confiance” repose sur l’opérateur qui émet l’appel. Désormais, celui-ci devra contractuellement : lister précisément les numéros que son client est autorisé à utiliser, et bloquer automatiquement toute tentative d’utiliser un autre numéro. Une mesure essentielle pour limiter l’usurpation via des plateformes d’appel pros.(administrations, santé, sécurité…). L’Arcep crée donc une nouvelle catégorie de numéros réservés aux organisations officiellement désignées, pour éviter que des fraudeurs ne se fassent passer pour elles.Face à la demande croissante en numéros et à de nouveaux usages, l’Arcep attribuepour répondre aux besoins des entreprises et des consommateurs.(par exemple lors de la fermeture d’une ligne cuivre) puisse être attribué à un autre abonné. Le but est de laisser à l’utilisateur le temps de récupérer son numéro avant qu’il ne soit définitivement perdu. Une demande de longue date des opérateurs… et des usagers.