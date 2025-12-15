Arnaque en ligne : attention aux fausses peluches du Loup d'Intermarché

De fausses boutiques qui surfent sur la popularité de la publicité

stocks limités

fin de série imminente

Nope... ce n'est pas le vrai loup !

Intermarché appelle à la vigilance

Qu'en penser ?



Comment éviter le piège ? Quelques réflexes simples permettent de limiter les risques. Dans ce genre de situation, il convient de vérifier l’URL du site et la présence de mentions légales complètes, se méfier des offres trop attractives ou des comptes à rebours artificiels, éviter les achats via des publicités sponsorisées non vérifiées et bien sûr privilégier les sites officiels et les points de vente connus. En cas de doute, un rapide passage sur le site officiel de l’enseigne permet souvent de confirmer si une offre est légitime ou non.

, parfois avec des messages stressants / évoquant desou une. Sans parler du(avec le logo d'Intermarché ou la vidéo officielle)...Les pages en question reprennent les visuels, les slogans et parfois des extraits de la publicité officielle, afin de donner une. Mais derrière ces vitrines trompeuses se cachent soit des produits de contrefaçon de très mauvaise qualité, soit — dans de nombreux cas — aucune livraison du tout.Les témoignages se multiplient :, ou découvrent plusieurs semaines plus tard un produit sans rapport avec celui présenté. Certains sites disparaissent purement et simplement après quelques jours, rendant toute réclamation impossible.: hébergement à l’étranger, mentions légales inexistantes ou fantaisistes, service client injoignable et noms de domaine récemment créés. Autant de signaux d’alerte qui passent inaperçus face à l’émotion suscitée par la publicité originale.Comme souvent dans ce type d’arnaque, la popularité d’une marque ou d’un objet devient un terrain idéal pour des escroqueries opportunistes, jouant sur l’urgence et l’affectif.. Intermarché n’a lancé aucune boutique en ligne dédiée à ces produits, et ne commercialise pas ses peluches via des sites tiers ou des publicités sur les réseaux sociaux.