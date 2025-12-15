Arnaque en ligne : attention aux fausses peluches du Loup d'Intermarché
Par Laurence - Publié le
La campagne publicitaire d’Intermarché à l'occasion de Noël a rencontré un succès incroyable ces dernières semaines - le monde entier ayant craqué pour cette fable moderne faite à l’ancienne. Forcément, cet engouement a attiré l’attention des escrocs flairant la bonne affaire pour le fêtes de fin d'année. Depuis plusieurs jours, de nombreuses arnaques en ligne exploitent l’image du Loup pour piéger les consommateurs, principalement via les réseaux sociaux.
Sur Facebook, Instagram ou encore TikTok, des publicités sponsorisées promettent la vente des peluches Intermarché à prix cassé, parfois avec des messages stressants / évoquant des
En réalité, ces sites n’ont aucun lien avec l’enseigne française. Les pages en question reprennent les visuels, les slogans et parfois des extraits de la publicité officielle, afin de donner une impression de légitimité. Mais derrière ces vitrines trompeuses se cachent soit des produits de contrefaçon de très mauvaise qualité, soit — dans de nombreux cas — aucune livraison du tout.
Les témoignages se multiplient : après avoir payé une peluche supposément officielle, les acheteurs ne reçoivent jamais leur commande, ou découvrent plusieurs semaines plus tard un produit sans rapport avec celui présenté. Certains sites disparaissent purement et simplement après quelques jours, rendant toute réclamation impossible.
Le mode opératoire est classique : hébergement à l’étranger, mentions légales inexistantes ou fantaisistes, service client injoignable et noms de domaine récemment créés. Autant de signaux d’alerte qui passent inaperçus face à l’émotion suscitée par la publicité originale.
Aussi Intermarché est intervenu sur X pour mettre en garde contre ces faussaires, assurant que la commercialisation des vraies goodies aura bientôt lieu ! Comme souvent dans ce type d’arnaque, la popularité d’une marque ou d’un objet devient un terrain idéal pour des escroqueries opportunistes, jouant sur l’urgence et l’affectif.
L’enseigne rappelle que les peluches mises en avant dans sa campagne ne sont disponibles que dans ses magasins ou via ses canaux officiels. Intermarché n’a lancé aucune boutique en ligne dédiée à ces produits, et ne commercialise pas ses peluches via des sites tiers ou des publicités sur les réseaux sociaux.
Comment éviter le piège ? Quelques réflexes simples permettent de limiter les risques. Dans ce genre de situation, il convient de vérifier l’URL du site et la présence de mentions légales complètes, se méfier des offres trop attractives ou des comptes à rebours artificiels, éviter les achats via des publicités sponsorisées non vérifiées et bien sûr privilégier les sites officiels et les points de vente connus. En cas de doute, un rapide passage sur le site officiel de l’enseigne permet souvent de confirmer si une offre est légitime ou non.
